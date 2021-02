Przewodnik dla dzieci „Czym jest koronawirus?” trafi do małych Czytelników Książnicy Podlaskiej

„Przez ostatnie kilka miesięcy walczymy z trudnym przeciwnikiem, o którym wciąż nie wiemy wszystkiego – koronawirusem. Na pewno część z Was zastanawia się czym on właściwie jest i dlaczego musimy zachowywać się inaczej niż kiedyś. Mam nadzieję, że ta książeczka pomoże Wam zrozumieć co musimy zrobić, żeby wspólnymi siłami go pokonać” – napisał we wstępie do przewodnika Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.