Poetycki lipiec w Czytelni Letniej Książnicy Podlaskiej

- Czytelnia Letnia to znakomite miejsce do promocji literatury, szczególnie poezji, która zdaje się być traktowana przez wielu marginalnie. Postanowiliśmy zachęcić naszych użytkowników do czytania wierszy, zwłaszcza autorów lokalnych, ponieważ wspieranie podlaskich literatów jest ważnym elementem naszej misji - podkreśliła Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.