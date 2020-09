Poczuj się jak ilustrator - spotkanie on-line z Magdaleną Kozieł -Nowak

Magdalena Kozieł-Nowak – ilustratorka, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się projektowaniem oprawy graficznej książek, jak również malarstwem, rysunkiem artystycznym i projektowaniem wnętrz. Zilustrowała kilkanaście książek. Współpracuje z wieloma wydawnictwami. „Ona także chce być zajęta tym, co robi, czyli kolorowaniem świata, do końca świata!”/ Wyd. Literatura

Spotkanie skierowane jest do dzieci w wieku 7-12 lat, choć nie ma ograniczeń wiekowych.

Spotkanie zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.



