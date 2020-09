„Pierwszy krok w twórczość” – warsztaty z Katarzyną Drogą

Katarzyna Droga - pisarka, dziennikarka, pedagog, współzałożycielka edukacyjnych magazynów młodzieżowych: „Cogito”, „Victor” i „Victor Junior”, wieloletnia redaktor naczelna tych czasopism (lata 1995 – 2008). W latach 2009 – 2017 redaktor naczelna psychologicznego magazynu „Sens” wydawanego przez wydawnictwo Zwierciadło. Autorka sag rodzinnych i powieści biograficznych. W roku 2013 nominowana do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, w 2019 nominowana do nagrody Książki Roku w Plebiscycie portalu „Lubimy czytać” w kategorii „Autobiografia biografia, wspomnienia.”

Pisanie to piękna przygoda i możliwość kreowania świata przy pomocy pióra wyobraźni. Warsztat „Pierwszy krok w twórczość” jest zaproszeniem i zachętą do tej przygody. W części teoretycznej uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu teorii literatury, takie jak elementy świata przedstawionego, typy narracji, kształtowanie postaci i fabuły, przebieg procesu twórczego. W części praktycznej znajdą się ćwiczenia, pozwalające sprawdzić swój styl, ćwiczyć kreatywność, budowanie narracji i scen literackich. W finale warsztatu uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie literackim, w którym nagrodą będzie publikacja utworu w nieregularniku „Epea. Pismo literackie”, wydawanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Bibliotek@ON”, na który Książnica Podlaska otrzymała dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.

Partnerem zadania jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Region Olsztyńsko-Białostocki.

