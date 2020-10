Październik w Książnicy Podlaskiej

6.10, godz. 17 - Spotkanie on-line z Mariuszem Urbankiem

Na fanpage'u Książnicy - link do Facebook'a odbędzie się spotkanie live z Mariuszem Urbankiem.



Mariusz Urbanek – pisarz i publicysta, z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor poczytnych biografii, m.in. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Stefana Kisielewskiego i sagi rodziny Kisielewskich, Jerzego Waldorffa, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima. Jest także autorem felietonów, publikowanych w miesięczniku „Odra” oraz bajek, m.in. Mostek czarownic. Baśnie wrocławskie, Baśnie dolnośląskie, jak również kilku przewodników. Kierownik Gabinetu Świadków Historii w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie sprawuje pieczę m.in. nad archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego.



Spotkanie zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.





7.10, godz. 17 - Środa Literacka z Iwoną Kienzler

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, aula, VI piętro) w reżimie sanitarnym. Będzie też transmisja live na fanpage’u Książnicy Podlaskiej na Facebooku.



Iwona Kienzler - autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet i ich często zapomnianemu lub niedocenianemu wpływowi na losy i decyzje mężczyzn, rządzących państwami lub będącymi wpływowymi politykami czy mężami stanu. Autorka takich książek, jak: Kopciuszki na tronach Europy, Księżna Diana. Miłość, zdrada, samotność, Wierny mąż niewiernych żon. Władysław Jagiełło czy Maria Curie-Skłodowska. Złodziejka mężów, życie i miłości.



10.10 - Noc Bibliotek w Książnicy Podlaskiej

Na fanpage'u na Facebooku zaprezentowany zostanie cykl filmów, dzięki którym użytkownicy:

- dowiedzą się jak wygląda „droga książki” od momentu gdy trafia do biblioteki do momentu udostępnienia jej Czytelnikom,

- będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu astronomii, dzięki przedstawicielom Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którzy m.in. zaprezentują sprzęt do obserwacji nieba i zdjęcia obiektów astronomicznych.



Materiał z udziałem przedstawicieli Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, zrealizowany w ramach projektu czytelniczego „Z książką w podróż do świata nauki”, dofinansowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2020”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.





14.10, godz. 15 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Mówionej

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w reżimie sanitarnym w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej (budynek główny, II piętro). Jego uczestnicy porozmawiają o książce Renaty Kosin Jedwabne rękawiczki.





14.10, godz. 17 – Środa Literacka z Wojciechem Kassem

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, aula, VI piętro) w reżimie sanitarnym. Będzie też transmisja live na fanpage’u Książnicy Podlaskiej na Facebooku.



Wojciech Kass – poeta i eseista. Opublikował tomiki: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, Prószenie i pranie (2002), 10 Gedichte aus Masurenland (2003, wybór wierszy w języku polskim i niemieckim), Przypływ cieni (2004), Gwiazda Głóg (2005) nominowany do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim) (2006), Wiry i sny (2008) nominowany do Wawrzynu nagrody Literackiej Warmii i Mazur, oraz 41 (2010). W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik Ba! Dwadzieścia jeden wierszy, w 2015 Przestwór. Godziny nominowany do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W 2016 ukazał się wybór jego poezji Pocałuj światło. 89 wierszy, w 2018 Ufność. Trzy poematy. Jest autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli (1996), książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004) nominowanej do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, współautorem słownika Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (2008) oraz współautorem (wraz z Jarosławem Ławskim) Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji 2010-2016 (2018). Esej Wojciecha Kassa Światło jaśnie gość zainaugurował serię broszur – Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (2018). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu. Wchodzi w skład redakcji dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Uhonorowany nagrodą „Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004), nagrodą „Otoczaka” za tomik wierszy Wiry i sny (2009), „Sopocką muzą” – nagrodą prezydenta Sopotu (2011), srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2015). Jego wiersze tłumaczone są na język: niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, litewski, czeski, słoweński, serbski, chorwacki, bułgarski, rosyjski. Od 1997 r. pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach. (źródło: lesniczowkapranie.art.pl)



Podczas spotkania w Książnicy Podlaskiej zaprezentowane zostaną wiersze z najnowszego tomu poetyckiego Wojciecha Kassa Metaf. 20 wierszy o położeniu.

19.10, godz. 16 – Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, aula, VI piętro) w reżimie sanitarnym. Będzie poświęcone Bitwie Białostockiej 1920 r.





19.10, godz. 18 - Spotkanie on-line z Rafałem Witkiem

Na fanpage'u Książnicy - link do Facebook'a odbędzie się spotkanie live, gdzie dzieci (powyżej 6 lat) będą miały okazję poznać Rafała Witka.



Rafał Witek – autor ponad dwudziestu książek dla dzieci. Współpracuje z magazynem dla dzieci „Świerszczyk”, portalem qlturka.pl i warszawskim chórem dziecięcym MILLE VOCI. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień literackich. Publikował także wiersze dla dorosłych oraz felietony i recenzje w czasopismach: „Odra” czy „Gazeta Wyborcza”.



21.10, godz. 17 – Środa Literacka z Vincentem V. Severskim

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, aula, VI piętro) w reżimie sanitarnym. Będzie też transmisja live na fanpage’u Książnicy Podlaskiej na Facebooku.

Z czytelnikami spotka się Vincent Viktor Severski – polski pisarz, były oficer wywiadu. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był oficerem wywiadu PRL i RP, przepracował w polskim wywiadzie 26 lat z czego prawie połowę poza granicami kraju. Był szkolony w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach oraz po 1990 roku w USA. W Agencji Wywiadu doszedł do jednego z najwyższych stanowisk kierowniczych.



Pracę zaczął w 1982 roku w wydziale do spraw „dywersji”, wówczas najważniejszego wydziału polskiego wywiadu. Zajmował się tropieniem działalności obcych służb specjalnych oraz rozpracowywaniem Solidarności. W 1990 roku został pozytywnie zweryfikowany i zwolniony z pracy w wywiadzie. Na początku lat 90. został ponownie zwerbowany. Uczestniczył w ok. 140 misjach w prawie 50 krajach. Zna biegle trzy języki. Odszedł ze służby w 2007 roku na własną prośbę. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez najwyższe władze RP, uhonorowany Legią Zasługi przez prezydenta Baracka Obamę. (źródło: vincentvseverski.tumblr.com)





27.10, godz. 16 - Spotkanie autorskie online z dr Barbarą Kosmowską

Spotkanie on-line z dr Barbarą Kosmowską odbędzie się Spotkanie odbędzie się online na fanpage'u Książnicy - link do Facebook'a. Skierowane jest do młodzieży i dorosłych.

Dr Barbara Kosmowska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach podjęła pracę jako nauczyciel języka polskiego, następnie zdobyła tytuł doktora broniąc rozprawy doktorskiej poświęconej twórczości Zofii Urbanowskiej. Związana była z Akademią Pomorską w Słupsku jako pracownik naukowy. Autorka książek dla dorosłych i młodszych czytelników. Twórczość pisarka przyniosła jej wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.



28.10, godz. 17 – Środa Literacka z Grzegorzem Sobaszkiem

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Sobaszkiem odbędzie się stacjonarnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, aula, VI piętro) w reżimie sanitarnym. Będzie też transmisja live na fanpage’u Książnicy Podlaskiej na Facebooku.



Grzegorz Sobaszek – dziennikarz i redaktor. Pracował m.in. w „Newsweeku”, „Dzienniku” i „Przekroju”. W 2010 r. ukazała się jego debiutancka powieść Muszę kończyć, umieram. Zafascynowany Podlasiem, czego efektem jest powieść Wszystkojedność, która znalazła się w finale Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, w kategorii najlepsza książka roku 2019.



