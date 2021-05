„Pasja historia” - spotkanie z Marcinem Tomkielem

Marcin Tomkiel – dziennikarz, publicysta, twórca radiowych reportaży i audycji dokumentalnych, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, redaktor naczelny „Medyka Białostockiego”, wykładowca PR na studiach menedżerskich.

Autor i współautor kilku książek m.in. „Wojna mocarstw. Podlasie 1914–15”, „Bielsk 1915. Zapomniana Bitwa”, „Białostoczanie XX wieku” oraz „Zaufany sztabowiec Piłsudskiego. Historia życia Stanisława Nilskiego-Łapińskiego”. Jego pasją jest historia i gospodarka regionu.

Spotkanie poświęcone będzie pasji Marcina Tomkiela, jaką jest pisanie książek historycznych. Jeśli jesteście ciekawi: gdzie szukać pomysłów na książkę, gdzie znaleźć informacje i jak je zweryfikować, jak przygotować warsztat bibliograficzny i jakie cechy charakteru trzeba mieć, by napisać książkę, opartą na faktach – to spotkanie jest dla Was.

Spotkanie poprowadzi Dominik Sołowiej.

Link do spotkania znajduje się tutaj.

Spotkanie zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.





źródło: Książnica Podlaska

oprac.: Aneta Kursa