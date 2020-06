Oddaj książki, nie płać kary – abolicja w Książnicy Podlaskiej

- Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest wyjątkowa. W okresie, gdy biblioteka była zamknięta ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem, automatycznie przedłużaliśmy wypożyczone książki. Zdajemy sobie jednak sprawę, że po otwarciu Książnicy nie wszyscy Czytelnicy byli w stanie do nas dotrzeć – z różnych względów, dlatego zdecydowaliśmy, że w maju i czerwcu wprowadzamy abolicję, by każdy mógł spokojnie zwrócić książkę, bez konieczności płacenia kary – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Przypominamy, że w tej chwili otwarta jest siedziba główna Książnicy Podlaskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A i dziewięć z szesnastu filii bibliotecznych, działających na terenie Białegostoku: Filia nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 15. Osoby, które wypożyczyły książki w filiach, które nadal pozostają zamknięte, mogą je zwrócić w siedzibie głównej lub każdej, otwartej filii.



– Pragnę uspokoić tych Czytelników, którzy wypożyczyli książki z filii, które nadal pozostają zamknięte i nie mają możliwości dotarcia ani do siedziby głównej, ani do otwartych filii bibliotecznych – do momentu, gdy filia, z której pochodzą wypożyczone książki, pozostaje zamknięta – kary nie będą naliczane – podkreśla Dorota Łuckiewicz, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Osoby, które posiadają kartę czytelnika Książnicy Podlaskiej i są zapisane do filii aktualnie zamkniętych, mogą wypożyczać książki w siedzibie głównej i każdej, otwartej filii.

Według danych z dnia 15 czerwca 2020 r., u dłużników pozostaje 7036 woluminów, z czego 2458 wypożyczonych w Wypożyczalni Głównej.

Kara za przetrzymanie książki, audiobooka, płyty CD z muzyką, płyty analogowej czy kasety magnetofonowej to 10 gr za jeden wolumin, za każdy dzień po terminie zwrotu.

Abolicja obowiązuje do końca czerwca 2020 r. w budynku głównym i filiach Książnicy Podlaskiej.

źródło: Książnica Podlaska

oprac. Aneta Kursa