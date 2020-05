Od 11 maja Książnica Podlaska otwarta dla Czytelników

– Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo, zarówno Czytelników, jak i naszych pracowników, dlatego też kierując się rekomendacjami Biblioteki Narodowej, postanowiliśmy otworzyć Książnicę Podlaską, ale w ograniczonym zakresie – wyjaśnia Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Otwarta zostanie siedziba główna przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A i dziewięć z szesnastu filii bibliotecznych, działających na terenie Białegostoku: Filia nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 15. Pozostałe filie aktualnie nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, określonych przez Bibliotekę Narodową (brak warunków lokalowych i kadrowych dla przeprowadzenia kwarantanny książek), będą one otwierane w późniejszym terminie w zależności od sytuacji epidemicznej. Do budynków biblioteki będzie mogła wejść ograniczona liczba osób, pracownicy Książnicy zostali także wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz środki dezynfekujące, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Wszystkie zamówienia, dokonane w czasie, gdy biblioteka była zamknięta, zostaną anulowane. Książki można będzie zamawiać drogą internetową (system PATRON), za pośrednictwem strony ksiaznicapodlaska.pl, nie będzie natomiast możliwości rezerwacji książek, które aktualnie są wypożyczone przez innego Czytelnika. – Książki zwracane do biblioteki, trafią do kwarantanny, która potrwa 10-14 dni. Dopiero po tym czasie, wrócą do puli pozycji, które można wypożyczać – informuje Dorota Łuckiewicz, wicedyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, a jednocześnie uspokaja, że cały czas trwają zakupy nowości wydawniczych, w ramach aktualnie realizowanego przetargu na 315 tys. złotych. Tak więc Czytelnicy, którzy wrócą do nas po przerwie, będą mieli z czego wybierać.

W związku z panującą sytuacją, w maju i czerwcu obowiązywać będzie abolicja – nie będą naliczane kary za przetrzymanie książek.

Dyrekcja i pracownicy Książnicy Podlaskiej apelują też do Czytelników – „Zamów i odbierz”. – By skrócić czas kontaktu Czytelników z pracownikami biblioteki, prosimy o zamówienie książek przez Internet, przyjście z przygotowaną listą tytułów lub przynajmniej podjętą decyzją – jaki rodzaj literatury Państwa interesuje – mówi dyrektor Jolanta Gadek i dodaje: - Prosimy też, byście Państwo mieli świadomość, że pierwsze dni po otwarciu mogą być szczególnie trudne ze względu na wzmożony ruch, dlatego jeśli macie Państwo taką możliwość, zaplanujcie swoją wizytę w nieco późniejszym terminie.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny będzie świadczył usługi informacyjno-bibliograficzne online, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl.

Dział Zbiorów Specjalnych będzie udostępniał jedynie książki mówione osobom niewidomym i niedowidzącym, na miejscu lub z dowozem, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się, tel. 85 67-67-273.

Na wniosek studentów i środowiska naukowego, wraz z otwarciem biblioteki, uruchomiona zostanie dodatkowa usługa skanowania materiałów, znajdujących się w zasobach Czytelni Głównej Książnicy Podlaskiej. Usługa ta będzie świadczona dla zarejestrowanych czytelników Książnicy, skanowane będą materiały oznaczone sygnaturami: Czytelnia Ogólna, Magazyn 4, Magazyn 5, w formatach: A3 i A4. Zamówienia przyjmowane będą mailowo pod adresem: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl lub pod nr tel. 85 67-67-225 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegóły dotyczące świadczenia usługi dostępne są na stronie: http://ksiaznicapodlaska.pl/uslugi-reprograficzne/

Zachęcamy też naszych Czytelników, by w trosce o własne bezpieczeństwo, skorzystali z nowej oferty Książnicy Podlaskiej – bezpłatnego dostępu do aplikacji Legimi.

Każda z bibliotek zrzeszonych w konsorcjum otrzymała pulę bezpłatnych kodów, które udostępni swoim Czytelnikom. Kod jest ważny przez miesiąc, umożliwia dostęp do ponad 55 500 ebooków na tabletach, smartfonach, komputerach i e-czytnikach.

Wraz z otwarciem, Książnica Podlaska przekaże swoim Czytelnikom 492 kody miesięcznie. Kod otrzymać mogą jedynie zarejestrowani Czytelnicy Książnicy Podlaskiej , wysyłając maila na adres: legimi@ksiaznicapodlaska.pl, w treści wpisując numer posiadanej karty bibliotecznej. Po zweryfikowaniu, czy dana osoba jest czytelnikiem Książnicy, w mailu zwrotnym zostanie jej przesłany kod dostępu do aplikacji Legimi. Jeden Czytelnik może otrzymać tylko jeden kod miesięcznie .

Uwaga! Liczba kodów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o przyznanie kodu można przesyłać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00.

GODZINY OTWARCIA

Wypożyczalnia Główna (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A):

od poniedziałku do piątku: 9.00 – 20.00

soboty 9.00 – 15.00

Filie biblioteczne nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 15:

FILIA NR 2

15-868 Białystok, ul. Kozłowa 4

Osiedle Białostoczek

tel. 85 65-14-426

e-mail: f2kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn.10:00-18:00

wt.11:00-19:00

śr. nieczynne

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. 10:00-15:00

FILIA NR 3

15-472 Białystok, ul. Ciepła 15

Osiedle Sienkiewicza

tel. 85 67-61-450

e-mail: f3kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn.10:00-18:00

wt.11:00-19:00

śr. nieczynne

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. 10:00-15:00

FILIA NR 4

15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4

Osiedle TBS

tel. 85 67-92-141

e-mail: f4kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn. 10:00-18:00

wt. 11:00-19:00

śr. nieczynne

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. 10:00-15:00

FILIA NR 5

15-338 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96

Osiedle Nowe Miasto, Szkoła Podstawowa Nr 50

tel. 85 74-80-124

e-mail: f5kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn.10:00-18:00

wt.11:00-19:00

śr. 10:00-18:00

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. nieczynne

FILIA NR 6

15-207 Białystok, ul. Piastowska 11 A

Osiedle Piasta

tel. 85 73-22-266

e-mail: f6kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn. 10:00-18:00

wt. 11:00-19:00

śr. nieczynne

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. 10:00-15:00

FILIA NR 7

15-674 Białystok, ul. Zielonogórska 2

Osiedle Zielone Wzgórza

tel. 85 66-17-442

e-mail: f7kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn. 10:00-18:00

wt.11:00-19:00

śr. nieczynne

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. 10:00-15:00

FILIA NR 8

15-660 Białystok, ul. W. Witosa 34

Osiedle Słoneczny Stok

tel. 85 66-16-205

e-mail: f8kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn. 10:00-18:00

wt.11:00-19:00

śr. 10:00-18:00

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. nieczynne

FILIA NR 9

15-794 Białystok, ul. Gajowa 73

Osiedle Dziesięciny II

tel. 85 65-32-437

e-mail: f9kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn.10:00-18:00

wt.11:00-19:00

śr. 10:00-18:00

czw. 10:00-18:00

pt. 10:00-18:00

sob. nieczynne

FILIA NR 15

15-097 Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 B

Osiedle Piaski

tel. 85 74-25-953

e-mail: f15kp@ksiaznicapodlaska.pl

pn. 11:00-18:00

wt.11:00-19:00

śr. nieczynne

czw. 11:00-18:00

pt. 11:00-18:00

sob. 10:00-15:00

Źródło/fot.: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

red. Cezary Rutkowski