Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w akcji „Nowy Rok z Książnicą Podlaską”. Od 7 do 31 stycznia 2020 roku na Czytelników – zarówno nowych, jak i tych już korzystających z zasobów Książnicy – czekają konkursy i moc upominków. Przyłącz się do zabawy – rozwijaj swoją czytelniczą pasję i zdobywaj nagrody!