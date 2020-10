Noc Bibliotek w Książnicy Podlaskiej

Podczas tegorocznej Nocy Bibliotek użytkownicy Facebook’a – link do fanpage’a Książnicy dowiedzą się jak wygląda „droga książki” od momentu gdy trafia do biblioteki do momentu udostępnienia jej czytelnikom. Będą też mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu astronomii, dzięki przedstawicielom Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którzy m.in. zaprezentują sprzęt do obserwacji nieba i zdjęcia obiektów astronomicznych.



Materiał z udziałem przedstawicieli Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, zrealizowany w ramach projektu czytelniczego „Z książką w podróż do świata nauki”, dofinansowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2020”.





źródło: Książnica Podlaska

oprac. Anna Augustynowicz