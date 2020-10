Noc Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej w formie online

Noc Bibliotek to wielkie, ogólnopolskie święto bibliotek oraz miłośników książek. Organizowane jest od 2015 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W akcji biorą udział wszystkie typy bibliotek: od szkolnych po akademickie. W ten sposób zachęcają do korzystania ze swoich zbiorów, pokazując jednocześnie, że są najbardziej otwartymi i dostępnymi instytucjami kultury. W końcu ich oferta jest dla osób w każdym wieku.

Tegoroczna Noc Bibliotek odbędzie się w sobotę 10 października. W akcji weźmie udział także Biblioteka Uniwersytecka, a za jej pośrednictwem każdy chętny.

- Ze względu na naszą sytuację lokalową oraz sytuację epidemiologiczną, zdecydowaliśmy się świętować online. Zapraszamy do bycia z nami w godz. 18-22. Na naszej stronie internetowej - link do strony - oraz na naszym profilu na Facebooku będziemy co godzinę publikować nowe materiały – informuje Ewa Witkowska, kierownik Czytelni Humanistycznej w Bibliotece Uniwersyteckiej.