Nieregularnik „Epea. Pismo literackie” dostępny w internecie

Wszystko to, co do tej pory było dostępne jedynie w papierowej wersji pisma, można znaleźć on-line - link do strony.

– To dla nas przede wszystkim szansa, by zdobyć nowych Czytelników, ale też dotrzeć do osób piszących, mieszkających nie tylko w naszym regionie i zaprezentować twórczość autorów, którzy zechcieli z nami współpracować znacznie szerszemu gronu odbiorców – mówi Justyna Sawczuk, redaktor naczelna nieregularnika „Epea. Pismo literackie”.

Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przyznaje, że od dłuższego czasu trwały starania o stworzenie strony internetowej pisma: - Od początku było dla nas jasne, że w XXI wieku pismo literackie nie może istnieć jedynie w formie analogowej. O stworzenie internetowej wersji nieregularnika „Epea” postulowali także sami twórcy, a dzięki przebudowie strony Książnicy Podlaskiej mogliśmy ten postulat zrealizować. Bardzo się cieszę, że w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, możemy zaproponować Czytelnikom kolejną, bezpłatną i dostępną bez wychodzenia z domu, porcję literatury.



Epea. Pismo literackie

Nieregularnik „Epea. Pismo literackie” powstał w 2018 roku jako odpowiedź na potrzeby środowiska podlaskich literatów, wyartykułowane przez nich podczas sejmiku poetyckiego, towarzyszącego II edycji Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”.



Tytuł nieregularnika nawiązuje do historii działalności Książnicy Podlaskiej, pod szyldem której przez lata ukazywał się almanach „Epea”. Na łamach nowego pisma publikują zarówno znani i cenieni literaci, jak i debiutanci – z województwa podlaskiego i innych części kraju.



Wydanie kolejnego, czwartego już numeru, planowane jest na przełomie czerwca i lipca.



źródło: Książnica Podlaska

oprac. Anna Augustynowicz