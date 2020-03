Marzec 2020 w Książnicy Podlaskiej

4 marca 2020 r., godz. 17.00 Środa Literacka z Arturem Urbanowiczem

Artur Urbanowicz – ur. w 1990 r. w Suwałkach, z wykształcenia matematyk, z zawodu korpo szczur i wykładowca akademicki, z charakteru chorobliwy pracuś. Smykałkę do tworzenia rozmaitych historii odkrył w sobie jeszcze w dzieciństwie i pierwszą powieść napisał już w wieku czternastu lat. W opowieściach nie stroni od wątków obyczajowych i skłaniających do głębszych przemyśleń. Wnikliwy obserwator i słuchacz. Wychodząc z założenia o rozrywkowej funkcji literatury, w tekstach stawia na lekkość, chce bawić i manipulować czytelnikiem oraz obowiązkowo na końcu zaskoczyć.

Nominowany w plebiscytach Gazety Wyborczej i Radia 5 za aktywne promowanie twórczością rodzinnej Suwalszczyzny. Stypendysta miasta Suwałk w ramach działalności artystycznej. Zadebiutował na początku 2016 roku słowiańską powieścią grozy Gałęziste, która zdobyła Nagrodę Czytelników Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego, Złotego Kościeja. Latem 2017 ukazał się jego horror z elementami powieści gangsterskiej pod tytułem Grzesznik, za którego zdobył Nagrodę Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego. Wiosną 2019 roku nakładem wydawnictwa Vesper ukazał się jego Inkub - połączenie horroru i kryminału. Autor godzinnego programu stand-upowego Słowo horroru, w którym między innymi zachęca młodzież do czytania. Publikował także opowiadania w czasopiśmie „OkoLica Strachu” i magazynie „Histeria”.

Audytorium, VI piętro. Wstęp wolny.

5 marca 2020 r., godz. 17.00 Wernisaż wystawy „Analogowe podróże” Daniela Kosińskiego (w ramach IV Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”)

Daniel Kosiński – fotografik, z wykształcenia realizator dźwięku. Za swoje prace wyróżniony m.in. przez prezydenta Białegostoku, Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF, marszałka województwa mazowieckiego oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.

W swoich kadrach zauważa naturalność i spontaniczność, eksperymentuje i szuka formy. Przygląda się, zastanawia i rozważa otaczający nas świat i naszą kondycję w nim.

Prywatnie podróżnik i muzyk – wkrótce ukaże się jego debiutancka płyta „Miłość, Pieniądz, Czas”, pasjonat deskorolki, twórca filmu „FREE”, portretującego białostocką scenę deskorolkową.

Wystawa „Analogowe podróże” to zbiór starannie wyselekcjonowanych zdjęć, które autor wykonał podczas podróży do: Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Włoch, a także podczas podróży po Polsce. Fotografie powstały na taśmie filmowej.

W 1991 roku Chris Rea wydał album „Auberge”, na którym znalazł się utwór „Looking for the Summer”. To właśnie ta piosenka zainspirowała Daniela Kosińskiego do stworzenia wystawy „Analogowe podróże”. Jak mówi sam autor: „Jest to próba przyjrzenia się sobie z bliska, patrząc z daleka”.

Galeria Parter Książnicy Podlaskiej. Wstęp wolny.

11 marca 2020 r., godz. 17.00 Środa Literacka z Vincentem V. Severskim

Vincent Viktor Severski – polski pisarz, były oficer wywiadu. Tworzy pod pseudonimem, prawdziwe imię i nazwisko ze względu na byłą pracę ukrywa.

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był oficerem wywiadu PRL i RP, przepracował w polskim wywiadzie 26 lat z czego prawie połowę poza granicami kraju. Był szkolony w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach oraz po 1990 roku w USA. W Agencji Wywiadu doszedł do jednego z najwyższych stanowisk kierowniczych.

Pracę zaczął w 1982 roku w wydziale do spraw „dywersji”, wówczas najważniejszego wydziału polskiego wywiadu. Zajmował się tropieniem działalności obcych służb specjalnych oraz rozpracowywaniem Solidarności.

W 1990 roku został pozytywnie zweryfikowany i zwolniony z pracy w wywiadzie. Na początku lat 90. został ponownie zwerbowany.

Uczestniczył w ok. 140 misjach w prawie 50 krajach. Zna biegle trzy języki.

Odszedł ze służby w 2007 roku na własną prośbę.

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez najwyższe władze RP, uhonorowany Legią Zasługi przez prezydenta Baracka Obamę.

Audytorium, VI piętro. Wstęp wolny.

16 marca 2020 r., godz. 16.00 „Radziwiłłowie na Podlasiu”

O przedstawicielach słynnego litewskiego rodu oraz ich związkach z Podlasiem opowie Izabela Szymańska - pracownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej, historyk, przewodnik turystyczny, krajoznawca. Zainteresowania: historia regionalna, podróże. Autorka i współautorka książek i artykułów, m.in. „Pałac Branickich. Historia i wnętrza”, „Dom Sakowiczów”, „Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego”.

Dział Zbiorów Specjalnych, II piętro. Wstęp wolny.

17 marca 2020 r., godz. 17.00 Przystanek Historia - Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”- epilog.

Spotkanie z Patrykiem Kozłowskim, który wygłosi wykład Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”- epilog.

Patryk Kozłowski - historyk, dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie, kustosz w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, autor książki pt. Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, 1910 - 1951.

Spotkanie organizowane jest w ramach współpracy Książnicy Podlaskiej z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Audytorium, VI piętro. Wstęp wolny.

18 marca 2020 r., godz. 17.00 Środa Literacka z Reginą Kantarską-Koper

Regina Kantarska-Koper - emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego, terapeutka, poetka, melomanka. Urodzona na Mazowszu, po studiach zamieszkała w Białymstoku. Uprawia poezję, prozę i amatorsko malarstwo, pisuje także aforyzmy, fraszki, haiku, recenzje, wstępy i posłowia do tomików poezji i aforystyki.

Członek Związku Literatów Polskich i Nauczycielskiego Klubu Literackiego. Na swoim koncie ma siedem indywidualnych tomików, trzy jako współautorka w serii „Kajety Starobojarskie” oraz liczne publikacje w: „Twórczości Robotników”, „Własnym Głosem”, „Głosie Nauczycielskim”, „Najprościej”, „Akancie”, „W Służbie Miłosierdzia”, w „Epei. Almanachu”, a także w ponad 90 wydawnictwach zbiorowych: pokonkursowych, antologiach poezji i aforystyki, almanachach, w tym za granicą (w języku angielskim w Wielkiej Brytanii i USA oraz w Indiach w języku telugu, angielskim i polskim). Tłumaczona także na esperanto. Redaktor antologii dla dzieci Czarowny świat wierszy (2011), współredaktor serii poetyckiej – rocznika „Kajety Starobojarskie” (w latach 2010-2018) oraz kilkunastu antologii i tomików poetyckich (m.in. zamieszkałego w Brukseli albańskiego poety Jetona Kelmendiego Wiersze wybrane). Zajmuje się pracą korektorską, zasiada w jury konkursów literackich.

Podczas spotkania w Książnicy Podlaskiej Regina Kantarska-Koper opowie m.in. o swojej najnowszej publikacji Boży rok z matczynymi przysłowiami (2020).

Audytorium, VI piętro. Wstęp wolny.

24 marca 2020 r., godz. 17.00 Przystanek Historia – Białostocki Czarnobyl. Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Chlor”

Wykład Pawła Nowika Białostocki Czarnobyl. Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Chlor”.

Spotkanie organizowane jest w ramach współpracy Książnicy Podlaskiej z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Audytorium, VI piętro. Wstęp wolny.

25 marca 2020 r., godz. 10.30 „Wielokulturowy Białystok”

Spotkanie dla Klubu Seniora poprowadzi Izabela Szymańska - pracownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej, historyk, przewodnik turystyczny, krajoznawca. Zainteresowania: historia regionalna, podróże. Autorka i współautorka książek i artykułów, m.in. „Pałac Branickich. Historia i wnętrza”, „Dom Sakowiczów”, „Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego”.

Audytorium, VI piętro. Wstęp wolny.

25 marca 2020 r., godz. 17.00 – Janina Osewska - spotkanie autorskie z okazji jubileuszu pracy twórczej, połączone z wystawą „Miejsca i Ludzie” (w ramach IV Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”)

Janina Osewska – poetka, fotograf, pedagog, animatorka życia literackiego, regionoznawca. Wydała wiersze: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Do czasu przyszłego=Until the time to come (2019), Tamto (2015), Usiądź ze mną na łące (2017) oraz Niebieska chwila (2017), który był nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz mazurski”. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, litewski, czeski, mongolski. Publikowała w pismach literackich w Polsce i na świecie. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Academia Europaea Sarbieviana, The World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture. Założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem.

Audytorium, VI piętro. Wstęp wolny.

