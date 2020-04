Książnicowe kolorowanki na święta – nowy zestaw

Do wyboru jest zestaw kolorowanek i labiryntów oraz krzyżówka – wszystko to można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Wystarczy wejść na stronę internetową instytucji – link do strony.

Książnica zaprasza chętnych do skorzystania z wcześniej publikowanych kolorowanek, w których znajdują się m.in. atrakcyjne zakładki do książek. Znaleźć je można również na stronie instytucji, w odpowiedniej zakładce – link do strony.

Książnica Podlaska życzy wszystkim dobrej zabawy oraz zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych.

Źródło: Książnica Podlaska, oprac. Małgorzata Sawicka