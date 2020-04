Książnicowe kolorowanki dla najmłodszych – kolejny zestaw

Kolejny zestaw kolorowanek, labiryntów i wykreślanek – do ściągnięcia i wydrukowania to oferta Książnicy Podlaskiej dla czytelników. Wszystko po to, aby umilić okres świąteczny oraz pobyt w domu.

Na stronie internetowej Książnicy można pobrać je bezpłatnie: Książnicowe kolorowanki dla najmłodszych

Biblioteka zaprasza również do skorzystania z wcześniej publikowanych kolorowanek, w których znajdują się m.in. atrakcyjne zakładki do książek: Książnicowe kolorowanki i inne atrakcje oraz książnicowe kolorowanki na święta nowy zestaw

Książnica Podlaska składa życzenia dobrej zabawy oraz zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych wszystkim wiernym obrządków wschodnich.

Źródło/Fot.: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski