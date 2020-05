Książnica Podlaska z dofinansowaniem w ramach programu „Kultura w sieci”

- W związku ze stanem epidemii, Książnica Podlaska ma utrudnioną możliwość realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury drogą tradycyjną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników stworzyliśmy projekt „Bibliotek@ON”, którego rezultaty będą w całości dostępne w Internecie - mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

„Bibliotek@ON” to wielowymiarowa propozycja działań literacko-kulturalno-edukacyjnych, takich jak: warsztaty on-line z zakresu wykorzystywania nowoczesnych form i narzędzi, dostępnych w Internecie (Instagram, komunikacja wideo, storytelling, Wordpress, Canva), do promocji czytelnictwa i działań instytucji kultury oraz materiały wideo, zachęcające do czytania, zabawy słowem i tworzenia własnych tekstów literackich. - Propozycje warsztatowe zostały pomyślane tak, by mogły z nich czerpać wiedzę zarówno kadry kultury, jak i osoby niezwiązane z działalnością kulturalną – podkreśla Jolanta Gadek.

Do współpracy Książnica zaprosiła znane i cenione osobowości ze świata literatury, kultury i mediów, takie jak: Katarzyna Droga, Miłka Malzhan, Dorota Sokołowska, Krzysztof Szubzda, Waldemar Smaszcz, Izabela Maria Wilczewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Patryk Ołdziejewski, Marta Guśniowska, Magdalena Gołaszewska, Agnieszka Jarosławska, Marcin Tomkiel, Andrzej Bajguz, Dominik Sołowiej, Jakub Sosnowski, Marta Molska.

Ponadto, w związku z ustanowieniem przez Senat roku 2020, Rokiem Świętego Jana Pawła II, Książnica Podlaska przygotowuje nagranie wideo eseju „Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Teatr-literatura-kapłaństwo”, autorstwa znanego historyka, krytyka literatury i tłumacza Waldemara Smaszcza, w interpretacji Patryka Ołdziejewskiego - aktora (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku), reżysera i kompozytora.

Celem projektu jest zapewnienie jak najszerszemu gronu odbiorców, w różnym wieku, bezpłatnego dostępu do kultury i edukacji kulturalnej, rozwój ich kompetencji cyfrowych i kulturowych oraz promocja czytelnictwa.

Projekt będzie realizowany w okresie od maja do października 2020 r. – szczegóły już niebawem.

Całkowity koszt realizacji projektu: 17 tys. zł. Partnerem zadania jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Region Olsztyńsko-Białostocki. Partnerzy medialni projektu: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Wrota Podlasia, podlaskisenior.pl, BIA24, „Epea. Pismo literackie”.

Źródło: Książnica Podlaska, oprac. Małgorzata Sawicka

fot. Książnica Podlaska