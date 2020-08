Książnica Podlaska przywraca wolny dostęp do księgozbioru

– W Książnicy Podlaskiej cały czas obowiązuje reżim sanitarny, przypominamy o konieczności dezynfekowania rąk oraz zakrywania ust i nosa, co jest szczególnie istotne teraz, gdy przywróciliśmy możliwość swobodnego wyboru książek czy też płyt z półek, do których dostęp mają wszyscy Czytelnicy – podkreśla Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W Czytelni Ogólnej, z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego dystansu, nadal dostępna jest ograniczona ilość miejsc, dlatego Książnica rekomenduje wcześniejszą rezerwację (telefonicznie pod nr 85 67-67-225 lub e-mailowo na adres: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl).

Dział Informacyjno-Bibliograficzny świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne online, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl), ale od 1 września 2020 r. planowane jest jego ponowne otwarcie.

Wolny dostęp do księgozbioru jest stopniowo przywracany także w filiach Książnicy Podlaskiej.

- 17 sierpnia przywróciliśmy wolny dostęp do księgozbioru w filiach nr: 3, 8 i 13. Od 18 sierpnia książki w tzw. wolnym dostępie mogą wybierać Czytelnicy filii nr 7, otwarcie wolnego dostępu w filiach nr: 2, 4, 9 i 6 planowane jest na 24 sierpnia. W przypadku pozostałych, już otwartych filii, wolny dostęp do książek zostanie przywrócony jak tylko dostosujemy przestrzeń bibliotek, gdyż w większości z nich, ze względów bezpieczeństwa, pracownicy do tej pory obsługiwali Czytelników w okienkach przy wejściu - informuje Jolanta Gadek

Książnica przygotowuje się także do otwarcia kolejnych filii bibliotecznych. Na 1 września 2020 r. planowane jest ponowne otwarcie filii nr: 1, 14 i 17, natomiast na 15 września - filii nr 11 i 12. Zamknięta do odwołania pozostaje Filia nr 10, znajdująca się w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.

Informacje o możliwości skorzystania z wolnego dostępu do zbiorów i godzinach otwarcia można uzyskać pod numerami telefonów poszczególnych filii:

FILIA NR 1

15-034 Białystok, ul. Dobra 12

Osiedle Kraszewskiego

tel. 85 74-14-513

e-mail: f1kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 2

15-868 Białystok, ul. Kozłowa 4

Osiedle Białostoczek

tel. 85 65-14-426

e-mail: f2kp@ksiaznicapodlaska.pl

15-472 Białystok, ul. Ciepła 15

Osiedle Sienkiewicza

tel. 85 67-61-450

e-mail: f3kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 4

15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4

Osiedle TBS

tel. 85 67-92-141

e-mail: f4kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 5

15-338 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96

Osiedle Nowe Miasto, Szkoła Podstawowa Nr 50

tel. 85 74-80-124

e-mail: f5kp@ksiaznicapodlaska.pl

15-207 Białystok, ul. Piastowska 11 A

Osiedle Piasta

tel. 85 73-22-266

e-mail: f6kp@ksiaznicapodlaska.pl

15-674 Białystok, ul. Zielonogórska 2

Osiedle Zielone Wzgórza

tel. 85 66-17-442

e-mail: f7kp@ksiaznicapodlaska.pl

15-660 Białystok, ul. W. Witosa 34

Osiedle Słoneczny Stok

tel. 85 66-16-205

e-mail: f8kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 9

15-794 Białystok, ul. Gajowa 73

Osiedle Dziesięciny II

tel. 85 65-32-437

e-mail: f9kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 10 – zamknięta do odwołania

(filia tylko dla pacjentów DSK)

15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 17

Osiedle Piaski

tel. 85 74-50-740

e-mail: f10kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 11

15-540 Białystok, ul. Żurawia 12

Osiedle Dojlidy, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

tel. 85 74-34-223

e-mail: f11kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 12

15-572 Białystok, ul. Dojlidy Górne 48

Osiedle Dojlidy Górne

tel. 85 74-19-144

e-mail: f12kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 13

15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 4

Osiedle Przyjaźń

tel. 85 65-13-298

e-mail: f13kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 14

15-062 Białystok, ul. Warszawska 19

Osiedle Bojary, Centrum im. Ludwika Zamenhofa

tel. 85 74-15-085

e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 15

15-097 Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 B

Osiedle Piaski

tel. 85 74-25-953

e-mail: f15kp@ksiaznicapodlaska.pl

FILIA NR 17

15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 41 B

Osiedle Dziesięciny I

tel. 85 65-41-424

e-mail: f17kp@ksiaznicapodlaska.pl

źródło: Ksiąznica Podlaska

oprac. Aneta Kursa