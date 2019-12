Książnica Podlaska przekazała książki uczniom polskiej szkoły na Białorusi

- 99 książek to lektury z nowej podstawy programowej, zakupione ze środków pochodzących ze sprzedaży książek podczas kiermaszu, towarzyszącego tegorocznej edycji akcji Narodowe Czytanie – o te konkretne lektury poprosiła nas Szkoła Społeczna im. Stefana Batorego. Pozostałe publikacje to klasyki przekazane przez Czytelników Książnicy oraz bibliotekarzy – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Książki trafią na Białoruś za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które od lat współpracuje i pomaga Polonii oraz Polakom z zagranicy w takich dziedzinach, jak: oświata, kultura, nauka, gospodarka, turystyka czy sport. Zdaniem Anny Kietlińskiej, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia, tego typu pomoc jest bardzo potrzebna: - Ważne jest to, że nie są to książki przypadkowe, a celowane. Odpowiedzieliśmy w ten sposób na potrzeby nauczycieli i uczniów z tego, konkretnego środowiska. Jest to księgozbiór zróżnicowany, ponieważ Szkoła Społeczna im. Stefana Batorego to nie tylko nauka najmłodszych, ale też kursy językowe dla dorosłych. Ponadto są to książki nowoczesne, kolorowe, pięknie wydane, takie które chce się czytać.

Jak zapewniają organizatorzy, nie jest to akcja jednorazowa. W ramach współpracy Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przygotowują kolejne spotkania z twórcami polskiej literatury dziecięcej, zarówno w Grodnie, jak i w Białymstoku, promując w ten sposób czytelnictwo i pokazując, że czytanie książek może być niezwykłą przygodą i spotkaniem z ciekawymi ludźmi. Przypomnijmy, że wiosną tego roku Książnica wraz ze „Wspólnotą Polską” zorganizowała spotkanie Grzegorza Kasdepkego z najmłodszymi Polakami w Grodnie.

Kolejne książki, zgromadzone przez Książnicę Podlaską w ramach akcji zbierania polskich książek dla rodaków zza wschodniej granicy, czekają na selekcję i będą sukcesywnie przekazywane polskim środowiskom na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

źródło: Książnica Podlaska