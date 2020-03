Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku podsumowała 2019 r.

W 2019 r. Książnica Podlaska zakupiła 23 031 woluminów na kwotę ponad 515 tys. zł. Uzupełniono zbiory o tradycyjne książki papierowe (w tym z dużą czcionką), audiobooki oraz płyty z muzyką (CD oraz winylowe).

Tak duże zakupy były możliwe dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz ze środków zewnętrznych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Na koniec 2019 r. księgozbiór Książnicy Podlaskiej wyniósł ogółem 1 283 486 woluminów.

Dział Zbiorów Specjalnych wzbogacił się o cenne materiały i dokumenty – w 2019 r. na aukcjach antykwarycznych Książnica Podlaska zakupiła 56 woluminów na kwotę 41 tys. zł, wśród nich m. in. pierwsze wydanie „Pieśni nabożnych” Franciszka Karpińskiego, wydrukowane w Drukarni O.O. Bazylianów w Supraślu w 1792 r., wydawnictwa związane z Elizą Orzeszkową, prace Marii Konopnickiej, pierwsze wydanie jednego z najważniejszych dzieł w dorobku Zygmunta Glogera „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni” z 1900 r. czy pierwsze wydanie opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki z 1865 r. Do zbiorów Książnicy Podlaskiej trafiły też: maszyna do pisania oraz materiały, należące do Wiesława Kazaneckiego – białostockiego poety, patrona Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku, przekazane bibliotece przez wdowę po poecie – Halinę Kazanecką.

W 2019 r. wypożyczono w sumie (wypożyczenia na zewnątrz i na miejscu) 1 051 411 woluminów, czyli o 50 257 więcej niż w 2018 r. Stale zwiększa się zainteresowanie cyfrowymi zasobami - w 2019 r. 176 974 razy wyświetlono publikacje pochodzące z zasobów Książnicy Podlaskiej, a dostępne w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Użytkownicy Książnicy Podlaskiej mieli też dostęp do serwisu IBUK LIBRA - czytelni e-booków online, Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, a osoby niewidome korzystały z urządzeń do czytania książek (tzw. Czytak) oraz z możliwości wgrania książek na urządzenia własne.

Liczba użytkowników wzrosła o 2 379 do poziomu 46 825 osób na koniec 2019 r. O 26 375 wzrosła też liczba odwiedzin w siedzibie głównej i filiach Książnicy – w ubiegłym roku liczba odwiedzin ogółem w agendach udostępniania wyniosła 451 216.

Książnica Podlaska zorganizowała 1669 imprez, promujących książkę i czytelnictwo, w których wzięło udział ok. 38 037 osób. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się: III Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”, białostockie obchody akcji Narodowe Czytanie, projekt czytelniczy „Z książką w podróż muzyczną”, cykl spotkań autorskich „Środy literackie”, Noc Bibliotek, Noc Muzeów.

Pracownicy Książnicy Podlaskiej promowali czytelnictwo oraz twórczość regionalnych autorów także poza murami biblioteki m. in. koordynując białostockie obchody akcji Narodowe Czytanie, odwiedzając placówki oświatowe i instytucje kultury w Białymstoku i regionie podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizując takie akcje jak „Książka na majówkę”, uczestnicząc w imprezach plenerowych i festynach rodzinnych na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego.

Książnica Podlaska aktywnie uczestniczyła także w życiu kulturalnym i naukowym miasta oraz regionu, organizując i współorganizując konferencje naukowe oraz wydarzenia, gromadzące miłośników literatury (m. in. zorganizowana we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony” – Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera. Piśmiennictwo-Historia-Etnografia-Język-Ethos ziemiański, gala wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, współorganizowana z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, spotkania z cyklu Przystanek Historia, współorganizowany z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej).

Książnica Podlaska to nie tylko biblioteka, ale też instytucja kultury promująca lokalnych twórców, których prace oraz zbiory prezentowane są w Galerii Parter. W 2019 r. przestrzeni wystawienniczej Książnicy można było oglądać wystawy, takie jak: „7 grzechów głównych” Moniki Tekielskiej - Chmielewskiej, „Poza” Waldemara Kwiatkowskiego, „Tożsamość” Emilii Gręziak, „Lektury czterech pokoleń. Wystawa książek i czasopism dziecięcych od początku XX wieku” przygotowana przez Ewę Cywińską.

Książnica Podlaska stara się również dbać o środowisko bibliotekarzy, organizując różnego rodzaju spotkania, warsztaty i szkolenia dla tej grupy zawodowej (m. in. Konferencja Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza, połączone z uroczystością wręczenia Nagrody Srebrnej Róży i przyznanie tytułu Bibliotekarza Roku województwa podlaskiego).

W 2019 r. Książnica Podlaska kontynuowała akcję promocji polskiej literatury za naszą wschodnią granicą, docierając z książkami do środowisk polonijnych na Białorusi, Litwie i Łotwie. We współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" zorganizowała spotkanie znanego pisarza Grzegorza Kasdepkego z polskimi dziećmi z Grodna – podopiecznymi Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.

W grudniu 2019 r. Książnica Podlaska przekazała Annie Kietlińskiej - szefowej Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, około 300 książek, dla uczniów Szkoły Społecznej im. Stefana Batorego przy Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.

Książnica Podlaska nawiązała także współpracę z Lietuvos Aklųjų Biblioteka (Litewską biblioteką dla niewidomych) w Wilnie. W ramach współpracy zostało wysłanych 15 książek mówionych, polskojęzycznych, zdigitalizowanych w Dziale Zbiorów Specjalnych.

źródło: Książnica Podlaska

oprac. Aneta Kursa