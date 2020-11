Książnica Podlaska daje darmowy dostęp do ponad 55 tys. e-booków

Aby uzyskać dostęp do Legimi, należy być czytelnikiem Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i posiadać ważną kartę biblioteczną. Wysłać e-mail na adres: legimi@ksiaznicapodlaska.pl w treści maila wpisując numer posiadanej karty bibliotecznej Książnicy Podlaskiej oraz imię i nazwisko. Po zweryfikowaniu, czy dana osoba jest czytelnikiem Książnicy, w mailu zwrotnym zostanie jej przesłany kod PIN, umożliwiający dostęp do wirtualnej czytelni Legimi. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznawaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o przyznanie kodu można przesyłać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00. Kody wydawane są każdego pierwszego dnia miesiąca.

Następnie należy wejść na stronę internetową Legimi link do strony, podać otrzymany od biblioteki kod i założyć darmowe konto. Po pobraniu i zalogowaniu się do bezpłatnej aplikacji Legimi, można już bez przeszkód rozpocząć przygodę czytelniczą.

Książki można czytać na dwóch wybranych przez siebie urządzeniach takich jak tablet, smartfon, czytnik e-booków czy komputer.

Osoby posiadające zobowiązania finansowe wobec biblioteki przed otrzymaniem kodu muszą najpierw uregulować wszelkie należności. Kod można aktywować do końca miesiąca, w którym się go otrzyma, a po tym czasie kod traci ważność. Od momentu aktywacji kodu, czytelnik przez miesiąc ma bezpłatny dostęp do bazy e-booków.

Aby przedłużyć dostęp do serwisu na kolejny miesiąc, należy pobrać kod dostępu na kolejny miesiąc. Wejść na stronę link do strony i zalogować się na swoje konto wpisując login i hasło użyte podczas rejestracji do serwisu. Po zalogowaniu wpisać kod dostępu otrzymany w Bibliotece.

Wszelkie pytania w sprawach technicznych należy kierować na adres: support@legimi.com lub bs@ksiaznicapodlaska.pl

oprac.: Kamil Timoszuk