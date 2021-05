Komiksy dla dzieci - spotkanie z Adamem Święckim

Spotkanie skierowane jest głównie do dzieci, a także do wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem komiksów. Autor podpowie, od czego zacząć swoją przygodę z komiksem, na co zwrócić uwagę, skąd czerpać inspiracje i jak doskonalić swój warsztat.

Adam Święcki – ur. w 1977 r. w Zambrowie. Absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Białostockiej w Białymstoku. Ilustrator, scenarzysta i rysownik komiksowy. Publikował w Polsce, krajach Beneluxu, USA, Wielkiej Brytanii. Jego komiksy to min. Gaia, Wilcze Sny, Przebudzone legendy (cykl oparty na mało znanych polskich legendach i podaniach). Tworzy serię Gdzie, jak, dlaczego? o małym chłopcu w wielką wyobraźnią oraz Trochę hałasu z głębi lasu – komiksy dla najmłodszych.

(źródło: Wydawnictwo Tadam)

Wszystkie nagrania festiwalowych wydarzeń są dostępne również na kanale YouTube Książnicy Podlaskiej.

Organizator 5. Festiwalu Literackiego „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Wydawnictwo Paśny Buriat.





