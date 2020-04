Kolorowanki dla najmłodszych i inne atrakcje – Książnica Podlaska wspiera akcję #zostańwdomu

W tym wyjątkowo trudnym czasie, chcąc umilić najmłodszym czytelnikom i ich rodzicom pobyt w domu, pracownicy placówki przygotowali zestaw kolorowanek (część ma formę zakładek do książek), prostych zagadek i rebusów, które można bezpłatnie pobrać – link do strony i wydrukować.



Nieco starszych czytelników, a zwłaszcza uczniów i studentów, Książnica zachęca do korzystania z wirtualnej czytelni IBUK Libra Wydawnictwa Naukowego PWN – można to robić za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona. Użytkownicy Książnicy Podlaskiej mają do dyspozycji ponad 1600 tytułów (m.in. poradniki, literatura popularnonaukowa, medycyna, informatyka, literatura faktu, literatura piękna dla dorosłych i dzieci), dostępnych całą dobę.



By uzyskać dostęp do platformy IBUK Libra wystarczy wysłać maila na adres: ibuklibra@ksiaznicapodlaska.pl, w treści maila wpisując numer posiadanej karty bibliotecznej Książnicy Podlaskiej. Po zweryfikowaniu, czy dana osoba jest czytelnikiem Książnicy, w mailu zwrotnym zostanie jej przesłany kod PIN, umożliwiający dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.



W serwisie You Tube - link do kanału Książnicy oraz profilu w mediach społecznościowych - link do Facebook'a publikowane są relacje ze spotkań autorskich oraz filmy z cyklu „#zostańwdomu i czytaj”, w których pracownicy Książnicy polecają ciekawe książki, prezentują interesujące inicjatywy promujące czytelnictwo i podpowiadają, gdzie szukać dobrych lektur.



źródło: Książnica Podlaska

oprac. Anna Augustynowicz