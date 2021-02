III Turniej Jednego Wiersza „Niech zwycięży poezja” w Książnicy Podlaskiej

- Sytuacja epidemiczna nie pozwala nam na przeprowadzenie festiwalu, w związku z tym także Turnieju Jednego Wiersza w tradycyjnej postaci, z udziałem poetów i poetek, dla których to spotkanie i możliwość prezentacji własnej twórczości były niezwykle ważne, dlatego zdecydowaliśmy się na formułę on-line – wyjaśnia Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. - Dobrą stroną takiego rozwiązania jest możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, ponieważ wiersze zgłoszone do konkursu, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej naszej biblioteki - dodaje Jolanta Gadek.