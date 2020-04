Dziś (23.04) Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

- Budujące jest to, jak wielu białostoczanom brakuje książek i Książnicy. W tym roku Światowy Dzień Książki obchodzimy w bardzo trudnej dla wszystkich sytuacji. Staramy się utrzymywać kontakt z Czytelnikami wirtualnie i mamy nadzieję, że wiele osób wykorzysta czas kwarantanny na sięgnięcie po utwory literackie – mówiła w rozmowie z Wrotami Podlasia Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej - I pełną parą przygotowujemy się do otwarcia- dodała.

A to może już niebawem nastąpić – zgodnie z zapowiedzią rządu, biblioteki mają zostać otwarte

w drugim etapie znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.

Jednak nie wszystkie filie, jak i nie cała biblioteka główna będą dostępne od razu. Jak informuje Justyna Sawczuk, rzecznik Książnicy Podlaskiej otwarcie bibliotek musi odbyć się z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Najmniejsze punkty biblioteczne i czytelnie prawdopodobnie nie będą na razie otwierane.

– Będziemy się jednak starać tak zaplanować otwarcia, aby w danej okolicy funkcjonowała przynajmniej jedna filia biblioteczna – podkreślała rzecznik.

***

Książnica Podlaska jest instytucją kultury samorządu województwa podlaskiego. To największa biblioteka w północno-wschodniej Polsce. Zbiory Książnicy, według stanu na koniec 2019 r. liczą

1 283 486 jednostek, w tym 1 106 809 książek, ponad 55 tys. oraz blisko 121 tys. jednostek zbiorów specjalnych.

Z roku na rok zwiększa się liczba wypożyczeń w Książnicy. W 2019 r. wypożyczono w sumie 1 051 411 woluminów - o ponad 50 tys. więcej niż w 2018 r. Wzrasta też liczba użytkowników i odwiedzin w siedzibie głównej i szesnastu filiach Książnicy.

- Liczba użytkowników wzrosła o 2 379, do poziomu 46 825 osób na koniec 2019 r., a o 26 375 wzrosła też liczba odwiedzin – w ubiegłym roku ogółem w agendach udostępniania wyniosła 451 216– informuje Justyna Sawczuk.

W 2019 r. Książnica Podlaska zakupiła 23031 woluminów na kwotę ponad 515 tys. zł.



Aneta Kursa