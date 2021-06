Dzień Dziecka w Książnicy Podlaskiej: marszałek czytał "Zajączkom" bajkę o żubrze

Tegoroczny Dzień Dziecka był w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego wyjątkowy. Bibliotekę odwiedziły czterolatki z grupy "Zajączki" z Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, ich rodzice i nauczyciele.

Dużo wspaniałych ludzi na waszej drodze

Na tarasie Książnicy na maluchy czekali: Artur Kosicki, marszałek województwa, Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej oraz Agata Puchalska, dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Chciałbym w imieniu dorosłych złożyć wam najserdeczniejsze życzenia - zwrócił się do dzieci marszałek. - Dużo uśmiechu, pomyślności, zdrowia i dużo wspaniałych ludzi na waszej drodze. Życzę wam, abyście wyrosły na wspaniałe, mądre osoby, bo wy jesteście przyszłością tego województwa.

Marszałek zachęcał dzieci do oglądania (bo mali goście dopiero poznają litery) i czytania w przyszłości książek. - One stanowią impuls do kształtowania wyobraźni i do poznawania świata. Prosimy i zachęcamy - czytajcie książki. Zwłaszcza w tak wspaniałym miejscu jak ta czytelnia - mówił.

Do życzeń dla maluchów dołączyła się Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej.

- Niezmiernie mi miło, że pierwszymi czytelnikami naszej Letniej Czytelni są najmłodsi, grupa czterolatków. Mam nadzieję, że książka zawsze będzie wam towarzyszyła - stwierdziła Beata Zadykowicz

Aby przekonać maluchy do książek, dorośli przeczytali im wiersze z tomiku „Białowieski Król Żubr” Franciszka Kobryńczuka, wydaną w serii „Bajkowa Książniczka”. W podzięce otrzymali konwalie i rysunki od dzieci.

Marszałek również nie przyjechał z pustymi rękami. Maluchy otrzymały od niego gry edukacyjne, książki i zestawy do rysowania. Poprosił też dzieci o namalowanie zwierząt, o których czytał im przed chwilą. Obiecał, że prace te zostaną opublikowane.

Książki, prasa i wieczory autorskie

W dalszej części spotkania Tomasz Filipowicz, pracownik Książnicy Podlaskiej opowiedział dzieciom o historii Białegostoku. Spotkanie uświetnił również występ iluzjonisty Tomasza Sadowskiego.

Letnia Czytelnia Książnicy Podlaskiej będzie otwarta od 2 czerwca 2021 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-12.30 oraz w godz. 14.00-17.00. Będzie tu można czytać książki, prasę, tu odbywać się będą wieczory autorskie.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego jest największą biblioteką w regionie. Placówka podlega Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Barbara Likowska-Matys

red.: Anna Augustynowicz

fot.: Mateusz Duchnowski, Piotr Babulewicz