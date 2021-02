Dotacja dla Książnicy na roczniki Gazety Współczesnej "w chmurze"

Ponad 970 tys. zł wynosi dofinansowanie unijne, które Książnica Podlaska otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na ten projekt.

Jego przedmiotem jest przeniesienie archiwalnych roczników Gazety Współczesnej (GW) z lat 1992-2000, będących w posiadaniu Książnicy, do postaci cyfrowej. W tym celu kupiony został aparat do digitalizacji z osprzętem, sprzęt komputerowy, sprzęt do serwerowni, system informatyczny oraz usługa udostępniania GW w chmurze.

- Digitalizacja zasobów to wymóg naszych czasów. W formie cyfrowej możemy chronić i gromadzić nasze dziedzictwo kulturowe, chronić naszą historię – podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Myślę, że dla wielu mieszkańców lektura gazet sprzed 20, 30 lat będzie ciekawą wycieczką w przeszłość.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego jest największą biblioteką w regionie. Placówka podlega Samorządowi Województwa Podlaskiego.

tekst.: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Kamil Timoszuk