Czytelnia Ogólna oraz Informatorium Książnicy Podlaskiej otwarte od 4 maja

Zasady korzystania z Czytelni Ogólnej Książnicy Podlaskiej

1. Czytelnia Ogólna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.:

9.00-13.30;

14.00-18.00.

W godz. 13.30 -14.00 obowiązuje przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.



2. Z Czytelni Ogólnej, po wcześniejszym obowiązkowym zarezerwowaniu miejsca telefonicznie pod nr 85 67 67 225 lub mailowo czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl, mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Książnicy Podlaskiej i korzystające z jej zasobów, po okazaniu karty bibliotecznej. Miejsca w Czytelni są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza.



3. Rezerwacja materiałów bibliotecznych możliwa jest poprzez:

samodzielne zamówienie z katalogu Patron;

telefonicznie zamówienie pod nr 85 67-67-225;

e-mailowe na adres czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl.

Rekomenduje się składanie zamówień na zbiory (do 6 jednostek bibliotecznych) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00.



4. Czytelników obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki i w czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.

5. Przy stanowisku obsługi w czytelni może przebywać 1 użytkownik, liczba czytelników przebywających na terenie Czytelni jest zależna od aktualnie obowiązujących obostrzeń. Informacja o liczbie osób będzie aktualizowana i umieszczana na drzwiach.



6. Czas korzystania z czytelni ogranicza się do 4 godz.



7. W czytelni nie ma swobodnego dostępu do księgozbioru podręcznego, książki i czasopisma bieżące podaje bibliotekarz. Czytelnicy korzystający z czasopism bieżących zobowiązani są do posiadania własnych rękawiczek jednorazowych.



8. Istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi dla osób korzystających z materiałów bibliotecznych.



9. Czytelnik ma możliwość odłożenia udostępnionych materiałów bibliotecznych do następnej wizyty, jednak nie dłużej niż na 3 dni robocze.



10. W czytelni zapewniony zostanie dostęp do katalogu oraz wypożyczalni cyfrowej Academica i baz online.



11. Na komputerach stacjonarnych nie będzie dostępna usługa korzystania z Internetu.



12. Udostępnione zbiory podlegać będą kwarantannie.



13. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Czytelni toreb i plecaków. Bagaż należy pozostawić w szafkach dla czytelników (parter przy szatni). Klucze do szafek w Portierni.

14. Na terenie Biblioteki Czytelników obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

15. Istnieje możliwość samodzielnego skanowania materiałów bibliotecznych, za zgodą bibliotekarza dyżurnego.



Zasady korzystania z Informatorium

1. Informatorium jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.:

9.00 – 13.15;

13.30 - 18.00.

W godz. 13.15 - 13.30 obowiązuje przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.



2. Z Informatorium mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Książnicy Podlaskiej po okazaniu własnej, aktualnej karty bibliotecznej. Miejsca w Informatorium są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza.



3. Czytelników obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki i w Informatorium dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.



4. Przy stanowisku bibliotekarza w Informatorium może przebywać 1 użytkownik. Liczba czytelników przebywających na terenie Informatorium jest zależna od aktualnie obowiązujących obostrzeń. Informacja o liczbie osób, które mogą przebywać w Informatorium będzie aktualizowana i umieszczana na drzwiach.



5. Czas korzystania z Informatorium bezwzględnie ogranicza się do 1 godziny.



6. W Informatorium nie ma swobodnego dostępu do księgozbioru podręcznego, książki podaje bibliotekarz. Udostępnione zbiory podlegają kwarantannie.



7. W Informatorium zapewniony jest dostęp do katalogu Książnicy Podlaskiej, terminalu wypożyczalni cyfrowej Academica oraz Internetu.



8. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Informatorium większych toreb i plecaków. Bagaż należy pozostawić w szafkach dla czytelników (parter przy szatni). Klucze do szafek można otrzymać w portierni.



9. Na terenie Informatorium czytelników obowiązuje zakaz spożywania posiłków.



10. Pytania i kwerendy bibliograficzne czytelnicy mogą zgłaszać telefonicznie: 85 67-67-231 lub mailowo: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl.



Cały czas otwarte dla Czytelników pozostają także: Wypożyczalnia Główna (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, I piętro), Dział Zbiorów Specjalnych (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A. II piętro) oraz wypożyczalnie w filiach bibliotecznych (oprócz Filii nr 10) na terenie Białegostoku.

Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych filii bibliotecznych można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo.



źródło: Książnica Podlaska

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: archiwum