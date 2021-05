Beata Zadykowicz oficjalnie dyrektorem Książnicy Podlaskiej

Marszałek Artur Kosicki podkreślił, iż zależy mu przede wszystkim na dalszym rozwoju największej w regionie biblioteki oraz pełnym wykorzystaniu drzemiącego w załodze potencjału.

Beata Zadykowicz zapowiada kontynuację części przedsięwzięć, wypracowanych przez wiele lat działalności Książnicy. Będą to m.in.: organizacja Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”, wydawanie czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” oraz nieregularnika „Epea. Pismo literackie” czy organizacja spotkań autorskich w ramach cyklu „Środy Literackie”.

– Jednocześnie chciałabym położyć większy nacisk na aktywne formy promocji czytelnictwa i działalność edukacyjną, w tym współpracę ze szkołami oraz wsparcie działań mniejszych bibliotek w regionie. Zwiększymy też starania o pozyskanie środków ministerialnych oraz unijnych, co otworzy nam nowe możliwości w zakresie realizacji nowych projektów, w tym digitalizacji zbiorów – zapowiedziała dyrektor Zadykowicz. - Szczególną uwagę poświęcę na zorganizowanie akcji „Polska książka na Wschód”. Lokalizacja Książnicy Podlaskiej to niejako zobowiązanie do organizowania wszelkiego wsparcia dla Polaków, mieszkających poza naszą wschodnią granicą - podkreślała.