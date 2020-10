Aktywny początek listopada w Książnicy Podlaskiej

Spotkanie on-line z Michałem Szulimem - 3.11 o godz. 18

Michał Szulim to podróżnik, autor książek, bloger i wokalista zespołu PLATEAU. Jak obiecują organizatorzy zabierze on odbiorców w nietypową podróż do miejsc, których raczej nie znajdziemy w przewodnikach. Będzie się dowiedzieć, gdzie papież robi zakupy, gdzie jada, co znajduje się na stacji kolejowej w środku Watykanu i jak się mieszka w tym niezwykłym miejscu.

Spotkanie zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Spotkanie on-line z Agnieszką Walczak-Chojecką - 4.11 o godz. 17

W ramach cyklu "Środy Literackie" odbędzie się spotkanie z Agnieszką Walczak-Chojecką. To autorka powieści obyczajowych i scenarzystka. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumaczyła z języka serbskiego, współpracowała z Radiem Belgrad, III programem Polskiego Radia, czasopismami muzycznymi. Przez wiele lat zarządzała marketingiem i komunikacją w dużych korporacjach.

Od 2012 r. zajmuje się zawodowo pisaniem. Owocem tego są jej powieści: Saga Bałkańska: „Nie czas na miłość”, „Nie czas na zapomnienie” i „Nie czas na pożegnanie”; „Gdy zakwitną poziomki”,„Dziewczyna z Ajutthai”, „Włoska symfonia” (wszystkie wydane przez Wydawnictwo Filia) oraz „Królowa Gwiazd” i „Naprawdę jaki jesteś” (wydane przez Edipresse Książki).

Absolwentka rocznego kursu scenariopisarstwa na Akademii Scenariopisarstwa Story Lab Pro. Autorka scenariusza filmowego „W dobre ręce” oraz miniserialu internetowego „Pogotowie dla samotnych”. Mama Gabi i zapalona podróżniczka.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Gala konkursu „Srebro nie Złoto”- transmisja live 6.11.2020, godz. 13

Ogłoszone zostaną nazwiska laureatów VI edycji konkursu (o godz. 14.00 wyniki zostaną także opublikowane na portalu podlaskisenior.pl).

W tym roku wpłynęło aż 120 prac konkursowych, w dwóch kategoriach: ogólnej – otwartej, gdzie tematyka zgłaszanych prac była dowolna oraz specjalnej – międzypokoleniowej, dla uczestników w różnym wieku, w tym młodzieży, którą organizatorzy nazwali „#Kiedy zostaliśmy w domu”.

6 listopada, podczas uroczystej gali, odbędzie się także prezentacja tomu z pracami laureatów V edycji konkursu „Srebro nie Złoto”.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Podlaska Redakcja Seniora oraz współorganizatorzy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Polskie Radio Białystok. Konkurs jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.

Patronami medialnymi konkursu są Polskie Radio Białystok i portal podlaskisenior.pl

Wszystkie wydarzenia mają formułę online. Ich transmisje będzie można obejrzeć na fanpage FB Książnicy Podlaskiej – link do strony.

Źródło: Książnica Podlaska, oprac. Małgorzata Sawicka

fot. Mateusz Duchnowski, archiwum UMWP