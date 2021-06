Zarejestruj wydarzenie na EDD!

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj.

Najważniejsze zmiany: rozszerzone kategorie wydarzeń m.in. o wydarzenia online. Dodana została możliwość wgrywania sześciu zdjęć – pierwsze jako główne oraz pięć dodatkowych. Można tez wgrywać pliki video. „Krótki wstęp – lead” został zablokowany do 250 znaków. Został dodany „Opis do aplikacji mobilnej” do maksymalnie 1000 znaków – będzie on automatycznie widoczny w planowanej aplikacji. W „wydarzenia bezpłatne” zostały dodane opcje wyboru i włączono lokalizację.

Opis do aplikacji mobilnej musi być prosty, ciekawy oraz zawierać najważniejsze informację. W aplikacji będą widoczne również wgrane zdjęcia, wideo oraz informację o organizatorze.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora regionalnego:

Biuro Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dane kontaktowe: Katarzyna Kłoczko; telefon: 85 66 54 859 E-mail: katarzyna.kloczko@wrotapodlasia.pl

Wydarzenia które zostaną zgłoszone do 5 lipca 2021 zostaną umieszczone i wydrukowane na plakacie wojewódzkim.

źródło: Biuro Dziedzictwa Narodowego UMWP

oprac.: Aneta Kursa

red.: Paulina Dulewicz