„Smaki dziedzictwa” to hasło przewodnie tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), które odbędą się po raz 29. już we wrześniu. Z tej okazji organizatorzy zaprosili do współpracy osobę, której wiedza o kulinarnych tradycjach jest nie do przecenienia – Roberta Makłowicza. Owocem tej kooperacji są „Smaki Dziedzictwa według Roberta Makłowicza” – kolejny podcast z prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa cyklu „Kółko kulturowe”.