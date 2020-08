Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) 2020 w województwie podlaskim

W województwie podlaskim podczas dwóch wrześniowych weekendów i w dni pomiędzy nimi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 15 miejscowościach odbędzie się 25 wydarzeń poświęconych zabytkom, historii i lokalnemu dziedzictwu. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Hasło przewodnie tegorocznych EDD brzmi „Moja droga”. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na „drogę” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków, którzy w trudnych dla ojczyzny czasach zmuszeni byli do jej opuszczenia i prowadzenia swojej działalności na emigracji.

W tym roku obchodzimy również 100. rocznicę Zaślubin Polski z morzem w Pucku. Ten akt patriotyczny miał wielkie znaczenie dla odradzającego się wówczas kraju. Był świadectwem więzi Polaków z morzem, a także symbolicznie otworzył nasz kraj na szeroki świat. W trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa, organizatorzy chcą przypomnieć to niezwykle ważne wydarzenie z przeszłości i przybliżyć sylwetki polski podróżników i odkrywców – Bronisława Piłsudskiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Henryka Arctowskiego czy Arkadego Fiedlera, którzy przebywali morza i oceany, a przez swoje odkrycia zapisali się w annałach nauki.

- Wykorzystując motyw drogi będziemy także zapraszać do podróży po polskiej kulturze i historii, zachęcać do znalezienia własnej ścieżki w poznawaniu lokalnego dziedzictwa, a także odkrywania turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych – podkreślają organizatorzy - Zapraszamy do udziału w tegorocznych Europejskich Dniach Dziedzictwa!

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to także największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Natomiast w województwie podlaskim koordynatorem EDD jest Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Link do strony: Wydarzenia w województwie podlaskim

Zapraszamy na stronę Europejskich Dni Dziedzictwa

źródło: Katarzyna Kłoczko/ Biuro Dziedzictwa Narodowego UMWP

oprac. Aneta Kursa