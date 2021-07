Letnie Warsztaty Teatralne PIKtoGRAmy

Zwieńczeniem dwutygodniowej pracy będzie pokaz przedpremierowy w Supraślu oraz premiera w siedzibie PIK (ul. św. Rocha 14). Zajęcia poprowadzi Emilia Wyszkowska (instruktor do spraw teatralnych PIK) przy wsparciu artystów z naszego regionu (aktorzy, muzycy, scenograf).

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Zależy nam, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

Szczegółowy program oraz informacje o warsztatach i przeglądzie w załączeniu oraz na: www.pikpodlaskie.pl .

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

