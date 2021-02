130 tys. zł dla seniorów z gminy Czyżew

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na prowadzenie Klubu Seniora i jego doposażenie. Aby zagospodarować wolny czas, którego seniorzy mają po zakończeniu aktywności zawodowej dużo więcej, przewidziano wiele ciekawych zajęć: warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne, ale też komputerowe. Nacisk będzie kładziony na prowadzenie zajęć prozdrowotnych. Zaplanowano spotkania z dietetykiem, zajęcia relaksacyjne, sportowo-ruchowe i wyjazdy na basen. Ponadto seniorzy będą mogli zasięgnąć różnych porad w tematyce, która najbardziej ich interesuje, np. z zakresu psychologii czy prawa.

- Cieszymy się, że możemy wspierać takie lokalne przedsięwzięcia, które są przeznaczone dla osób starszych. Seniorzy to bardzo ważna społeczność, musimy o nich zadbać. Szczególnie, gdy są to osoby samotne i potrzebujące wsparcia w szybko zmieniającym się świecie - mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Podjęcie działań skierowanych do osób starszych jest konieczne ze względu na zdiagnozowane problemy: osamotnienie, chorobę, niepełnosprawność, niesamodzielność, niską aktywność społeczna i życiową.

- Finansowanie takich działań jest możliwe dzięki funduszom europejskim z regionalnego programu. Wiele realizowanych projektów ma za zadanie wesprzeć osoby, którym zagraża wykluczenie społeczne - podkreśla Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu, osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Wsparciem objętych będzie 15 osób w wieku powyżej 60. roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Czyżew. To obszar objęty działaniami lokalnej grupy działania Brama na Podlasie. Działania te będą realizowane do końca 2021 roku. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to blisko 140 tys. zł, a przyznana dotacja z UE to ponad 130 tys. zł.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys