120 tys. zł na nowe rozwiązania cyfrowe i nowe rynki zbytu

- Trudno inwestować w niepewnych czasach a wszelkie poważne decyzje w firmie wiążą się z dużym ryzykiem. To ryzyko może zostać w pewnym stopniu złagodzone poprzez korzystanie z usług doradczych ekspertów, które mogą zostać sfinansowane z funduszy europejskich. Poszukiwanie nowych rozwiązań i nowych rynków zbytu to droga do zwiększania zysków i wzbogacenia się naszych podlaskich firm i tym samym naszego regionu – powiedział marszałek Artur Kosicki.