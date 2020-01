Via Baltica – nowe umowy, nowi wykonawcy

* Ostatnie umowy na S61 o wartości blisko 1,8 mld zł podpisane. Kolejne 40 kilometrów „eski” ma swoich wykonawców.

* „W maju 2019 roku odstąpiliśmy od umów z poprzednimi, niesolidnymi wykonawcami” –przypomina Rafał Malinowski z białostockiego oddziału GDDKiA

* Odcinek Suwałki - Budzisko ma być gotowy jesienią 2022 r., a fragment od węzła Podborze do Śniadowa - w III kwartale 2023 r.

S61 – w użytkowaniu, projektowaniu i budowie

Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km, z czego kierowcy już korzystają z dwóch odcinków o łącznej długości ok. 25,5 km (fragment obwodnicy Augustowa i cała obwodnica Suwałk). Podpisanie obu kontraktów oznacza, że cała pozostała część S61, blisko 185 kilometrów, jest w realizacji - w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj (przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) albo w budowie.

* 78,12 km - w budowie (Śniadowo - Łomża Południe, Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy Szczuczyna, Wysokie - Raczki)

* 66,3 km - etap uzyskiwania decyzji ZRID (Łomża Południe - Łomża Zachód, Łomża Zachód - Kolno, Szczuczyn - Ełk Południe, Ełk Południe - Wysokie)

* 39,62 km - podpisane umowy na dokończenie projektowania i budowy (Podborze - Śniadowo, Suwałki - Budzisko).

Wiosną tego roku planowane jest oddanie kierowcom II jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 powinna zakończyć się w III kwartale 2023 r.

S61 Suwałki - Budzisko

Odcinek będzie miał 24,157 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z nawierzchnią z betonu cementowego. Wartość obecnego kontraktu to przeszło miliard złotych. Budowa odcinka jest dofinansowana z unijnego programu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku.

- Poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 2019 r.) nie przystąpił do prowadzenia robót. Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót (m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. Policji). – informuje Rafał Malinowski

Zgodnie z warunkami podpisanej właśnie umowy, zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (ew. optymalizacja projektu), a jeśli zajdzie taka konieczność - również zmiana decyzji ZRID, oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

W ramach inwestycji powstaną 33 obiekty inżynierskie oraz dwa węzły: Suwałki Północ i Szypliszki. Zrealizowane zostaną dwa MOP-y kategorii I: Budzisko Wschód i Budzisko Zachód. W przypadku dwóch kolejnych MOP-ów (Żubryn kat. II i Żubryn kat. III) nowy wykonawca ma zaprojektować i wykonać rezerwę terenu, makroniwelację terenu, pasy włączania i wyłączania, drogi zbiorczo-rozprowadzjące, stanowiska kontroli pojazdów wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych umożlwiających przeprowadzenie kontroli, oświetlenie, przyłącza energetyczne oraz ogrodzenie.

S61 Podborze - Śniadowo

Ten odcinek S61, od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła), ma długość 19,463 km, a inwestycja obejmie dodatkowo przebudowę ok. 3 km istniejącej S8. Nowy wykonawca sprecyzuje rodzaj nawierzchni na etapie projektu budowlanego. Wartość obecnej umowy to blisko 750 mln zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie robót planowane jest na III kwartał 2023 r.

Pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie Projektuj i buduj, nie złożył nawet wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadawala. W tej sytuacji, 16 maja 2019 r., zdecydowaliśmy o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z podpisaną umową, zadaniem nowego wykonawcy jest uzyskanie decyzji ZRID oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego dookreśli rodzaj nawierzchni na tym odcinku.

W ramach inwestycji powstaną 32 obiekty inżynierskie, w tym cztery mosty, 22 wiadukty drogowe i sześć przejść dla zwierząt, a także dwa węzły drogowe (Podborze i Komorowo).

