Uroczystość Trzech Króli w kościele katolickim

To jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez kościół. Wierni w tym dniu, poświęconą kreda, piszą na drzwiach wejściowych swoich domów litery: C†M†B lub K+M+B oraz datę bieżącego rok. Dzień Objawienia Pańskiego świętowany jest przez Orszak Trzech Króli - uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. To również początek karnawału.

Barwne orszaki przejdą ulicami wielu polskich miast

Trzej Królowie zawitają też do Białegostoku, Suwałk i Łomży. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Orszaki Kacpra, Melchiora i Baltazara przejdą też ulicami m.in. Brańska, Ciechanowca, Dąbrowy Białostockiej, Drohiczyna, Grabowa, Jedwabnego, Knyszyna, Lipska, Moniek, Rajgrodu, Sejn, Siemiatycz, Sokółki, Stawisk, Suchowoli, Sztabina oraz Wiżajn. Orszak Trzech Króli to nawiązanie do średniowiecznych jasełek. Podczas przejścia Mędrców do Stajenki odbywa się walka Dobra ze Złem, zakończona zwycięstwem Dobra. Uczestnicy przemarszu otrzymują papierowe korony i śpiewniki. Orszakowi towarzyszy wspólne kolędowanie.

Dlaczego piszemy C†M†B

W dniu Objawienia Pańskiego wierni poświęconą kredą piszą na drzwiach swoich domów litery C M B, lub K, M, B - pomiędzy którymi są znaki krzyża. Oznaczają one błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem – łac. Christus mansionem benedicat : „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Inna interpretacja mówi o tym, że litery są skrótem od imion trzech mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił Kościół

We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie, jako święto Bożego Narodzenia (w Apostolskim Kościele Ormiańskim jest tak do dzisiaj), a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu.

W kościele łacińskim, jako niezależne od Bożego Narodzenia, zaczęto obchodzić to święto od końca IV wieku.





oprac.ak

fot.: obraz "Podróż Magów"- James Tissot