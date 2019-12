Prezydent Andrzej Duda wręczył nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

Prezydent gratulując laureatom i nominowanym do nagrody podkreślał, że działalność dla dobra wspólnego to najbardziej szlachetny rodzaj polityki.

- Bo polityka to nic innego jak rozsądna, rozumna troska o dobro wspólne – mówił Andrzej Duda.

Wśród nominowanych do prezydenckiej nagrody był łomżanin Sebastian Jaworowski. Pełni on funkcję prezesa Fundacji „L”, Towarzystwa Biznesowego Łomżyńskiego i Towarzystwa Biznesowego Wileńskiego. Jest też współwłaścicielem sieci szkół językowych Linguo w Łomży. Zasiada w Podlaskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jako przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Nominację otrzymał w kategorii Człowiek - za współpracę z lokalną społecznością oraz wspieranie jej w zakresie edukacji i promocji zdrowego trybu życia.

Laureatką nagrody w tej kategorii została Krystyna Mrugalska – założycielka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Warszawa

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Celem jej jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw, wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego, a także zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego i podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Nagrody zostały przyznane w kilku kategoriach: Człowiek-lider, Instytucja-organizacja, Dzieło, przedsięwzięcie-projekt. Kapituła przyznaje również Nagrodę Specjalną im. Piotra Pawłowskiego - w tym roku otrzymała ją Ewa Błaszczyk, założycielka kliniki „Budzik” i Prezes Fundacji „Akogo?”.

A oto wszyscy tegoroczni laureaci:

♦ w kategorii: CZŁOWIEK

Krystyna Mrugalska – założycielka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Warszawa)

♦ w kategorii: INSTYTUCJA

Fundacja SPINA – pomoc dzieciom z rozszczepem kręgosłupa (Katowice)

♦ w kategorii: DZIEŁO

Café Równik – klubokawiarnia w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną (Wrocław)

♦ NAGRODA SPECJALNA:

Ewa Błaszczyk – założycielka kliniki „Budzik”, Prezes Fundacji „Akogo?”

