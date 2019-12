Mapy Pamięci o Zbrodni Katyńskiej na Świecie

Portal Katyn.PolskiSwiat.online prezentuje dorobek narodowy Polaków upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej. Do dziś zilustrowano przeszło 300 miejsc: pomników, tablic pamięci, witraży, malowideł. Twórcy apelują o zgłaszanie tych, których na mapach brakuje. – Ustalenie miejsc pamięci Zbrodni Katyńskiej na świecie – poza najbardziej znanymi – okazało się dużym wyzwaniem. Dotarcie do informacji było niezwykle trudne, co pokazuje daleki sens tego projektu. Z pewnością nie udało nam się zidentyfikować wielu istniejących miejsc pamięci, dlatego gorąco prosimy o zgłaszanie tych, których na mapach brakuje – mówi Mirosław Banach, prezes fundacji.

Oprócz popularyzowania wiedzy o Zbrodni Katyńskiej naszym celem jest docenienie wysiłku tysięcy Polaków, dzięki którym pamięć o Zbrodni Katyńskiej przetrwała i trafia dziś do nowych pokoleń na całym świecie. Galeria jest też drogowskazem dla Polaków podróżujących po świecie, którym bliskie są spotkania z Polską historią i dziedzictwem narodowym. – Naszym marzeniem jest, by ta mapa pamięci pozwoliła zidentyfikować także te rejony, gdzie takich miejsc brakuje, a gdzie mamy prężnie działającą Polonię. Chcielibyśmy inspirować, by tak ważnych dla Polaków – i ludzkości – miejsc powstawało więcej – dodaje Mirosław Banach.

Portal Katyn.PolskiSwiat.online powstał w ramach Otwartego Konkursu Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej. Stanowi tematyczne uzupełnienie długofalowego projektu – PolskiSwiat.online – w ramach którego Fundacja „Polskie Maki” ilustruje „wszystko to, co polskie za granicą”. Na 9 mapach prezentowanych jest dziś przeszło 8 tysięcy miejsc na całym świecie: pomników i miejsc pamięci, dzieł sztuki polskich artystów w przestrzeni publicznej, miejsc bieżącej aktywności Polonii, m.in. polskich bibliotek, teatrów, klubów sportowych, stowarzyszeń polonijnych, polskich sklepów i restauracji. – Polski Świat ma charakter „żywej” bazy danych. Każdy, kto zna miejsca, których na mapach brakuje, powinien takie miejsca zgłosić. Wierzymy, że działając wspólnie osiągniemy cel, jakim jest kompletna baza „tego co polskie za granicą”. Zapraszamy także wolontariuszy do współpracy w charakterze lokalnych redaktorów portalu – dodaje Mirosław Banach.

Fundacja „Polskie Maki” działa od 2017 roku. Misją fundacji jest opieka nad polskim dziedzictwem narodowym poza granicami Polski, promocja Polski i polskiej kultury, wsparcie Polonii, monitorowanie aktywności Polonii i Polaków za granicą oraz promocji zagranicznej turystyki patriotycznej. Głównym źródłem utrzymania fundacji są darowizny od Polonii i Polaków na całym świecie.

źródło: Fundacja PolskieMaki