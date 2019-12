100 lat temu urodził się Ryszard Kaczorowski

Wieczorem, w dniu rocznicy urodzin Ryszarda Kaczorowskiego (26.11) na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja.

– Jestem przekonany, że Ryszard Kaczorowski – niezłomny patriota, zasłużony działacz ruchu harcerskiego, jeden z najszlachetniejszych synów pokolenia niepodległej Polski – pozostanie w pamięci potomnych jako wzorzec męża stanu, który na pierwszym miejscu stawiał zawsze dobro wspólne i pożytek Rzeczypospolitej – napisał Prezydent do uczestników obchodów upamiętniających 100. rocznicę urodzin Ryszarda Kaczorowskiego. W niedzielę na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się uroczysty koncert zorganizowany w ramach obchodów.





Białystok pamięta

Setną rocznice urodzin prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego hucznie również obchodzi Białystok. W ramach uroczystości zorganizowano m.in. spotkanie na białostockim kampusie i wydano komiks opisujący jego życie.

Ryszard Kaczorowski to m.in. harcerz, konspirator, więzień obozów sowieckich, żołnierz, polityk rządu emigracyjnego, ostatni Prezydent Rządu RP na Uchodźstwie. We wtorek (26 listopada) na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku odbył się konkurs wiedzy o jego życiu. Następnie, w Gabinecie Prezydenta Kaczorowskiego, otwarto wystawę „Tu się urodził, wychował i tu powracał…”. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień i wspomnień, które wygłosili m.in. córka Jagoda Kaczorowska i przyjaciel prof. UwB Adam Cz. Dobroński. Uczestnicy obejrzeli także fragmenty filmów dokumentalnych o bohaterze.

Z kolei wczoraj (25 listopada) w klubie Fama, uczestnikom okolicznościowego spotkania zaprezentowano komiks „Ostatni Prezydent. Gawęda o Ryszardzie Kaczorowskim”. Ta graficzna opowieść przedstawia wybrane wydarzenia – najbardziej istotne i stanowiące punkty zwrotne w życiu tego prezydenta. Komiks wydało Muzeum Wojska w Białymstoku. Witold Tkaczyk odpowiadał za scenariusz, natomiast rysownikiem była Katarzyna Babis.

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 r. w Białymstoku, zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie w Smoleńsku. Po zajęciu Białegostoku we wrześniu 1939 roku przez Armię Czerwoną rozpoczął działalność w tajnym hufcu harcerskim, a następnie wstąpił do Szarych Szeregów. Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii. Został członkiem Rady Narodowej, pełnił funkcję ministra do spraw krajowych w emigracyjnym rządzie na wychodźstwie. 19 lipca 1989 r. objął stanowisko prezydenta RP na obczyźnie. Z kolei 22 grudnia 1990 r. przekazał na ręce pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Lecha Wałęsy insygnia władzy prezydenckiej.

źródło: prezydent.pl/ bialystok.pl

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

oprac.ak