Zmiana czasu na letni. 29 marca wstaniemy godzinę wcześniej

Wskazówki zegara cofniemy o godzinę w nocy z 28 na 29 marca. Pośpimy krócej, ale za to po południu będzie dłużej widno.

Przeprowadzana dwa razy w roku zmiana czasu ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii, choć opinie co do tych korzyści są podzielone.

Z badań dotyczących wpływu zmiany czasu na zużycie energii czy zdrowie i samopoczucie człowieka jest wiele. Japończycy wyliczyli, że stosowanie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. ton i pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa. Ponadto przyczynia się do spadku liczby ulicznych kradzieży o 10 proc.

Co dalej ze zmianą czasu?

Dyskusja nad potrzebą likwidacji zmiany czasu trwa od wielu lat. Wskazuje się na brak uzasadnienia ekonomicznego i społecznego dla przesuwania godzin dwa razy do roku. Co więcej, te zmiany mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.

Dlatego likwidacja zmiany czasu może nastąpić już w 2021 roku. Mieszkańcy Unii Europejskiej wypowiedzieli się na temat jej przydatności w konsultacjach społecznych, zorganizowanych w 2018 roku. Większość uznała, że jest ona niepotrzebna.

Decyzja na temat tego, jakim czasem będziemy się posługiwać zależy od decyzji rządów poszczególnych krajów. W państwach, które zdecydują się zostać przy czasie letnim, ostatnia zmiana czasu nastąpi w marcu 2021 roku. Kraje, które wybiorą czas zimowy, ostatni raz przestawią zegarki w październiku 2021.

Wprowadzenie czasu letniego jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin

Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie. Kolejna zmiana czasu, tym razem na zimowy czeka nas w ostatni weekend października.

Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: "Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę października".

