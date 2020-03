Wiosna pachnie nowalijkami

Nowalijki są to młode warzywa, które wzbogacają wiosenny jadłospis szeroką gamą składników odżywczych. Już od marca rozpoczął się sezon na te rośliny trwający do maja/czerwca. O tej porze roku młode odmiany warzyw mogą być fundamentem naszej codziennej diety. Możemy je spożywać w minimum pięciu porcjach dziennie. Ponadto dietę mogą również wzbogacić soki warzywne lub owocowe.

Do uprawy nowalijek nie jest potrzebna wysoka temperatura ani nasłonecznienie. Możemy je uprawiać w przydomowym ogródku, a nawet w domowych warunkach w doniczce na parapecie. Do prawidłowego rozwoju warzywa potrzebują mieszanki torfu lub ziemi kompostowej. Roślina otrzymuje tylko tyle substancji potrzebnych do wzrostu, ile jest w stanie przyjąć.

Pamiętajmy o kupowaniu młodych warzyw na bieżąco. Jeśli nie spożyjemy ich od razu należy je przechowywać w lodówce owinięte wilgotną ściereczką. W żadnym przypadku nie trzymajmy ich w foliowych, nieszczelnych torebkach, co spowoduje, że rośliny zwiędną. Prawidłowe przechowywanie nowalijek pomoże zachować najcenniejsze wartości wzbogacające naszą dietę i utrzymać najlepsze samopoczucie do pierwszych dni lata.

Źródło: PR Hub, oprac. Cezary Rutkowski