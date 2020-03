Samorządowcy województwa podlaskiego wystosowali wspólny apel do mieszkańców: „ZOSTAŃMY W DOMU”

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego zwrócił się z prośbą do samorządowców województwa podlaskiego o podpisanie się pod wspólnym apelem skierowanym do mieszkańców regionu. Epidemia koronawirusa jest realnym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Niestety, zdarzają się przypadki łamania społecznej kwarantanny i niestosowania się do zasad ostrożności. Każda taka osoba nie tylko łamie prawo, ale jest zagrożeniem dla setek innych osób i może zniweczyć wysiłki pracowników służby zdrowia. Apel podpisało 132 samorządowców, w tym Zarząd Województwa Podlaskiego, 3 prezydentów miast, 14 starostów, 34 burmistrzów oraz 76 wójtów.