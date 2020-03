Pomoc dla bezrobotnych, chorych i nowe miejsca w przedszkolach

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach rozbuduje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, co pozwoli na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Planowane jest wykonanie instalacji sanitarnych, budowa nowych pomieszczeń o powierzchni użytkowej 242,6 m2, budowa kotłowni. Wartość tej inwestycji przekracza 1 mln złotych, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 833 tys. zł. Projekt powstał w ramach Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Cztery projekty zostaną zrealizowane na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Ich wartość wynosi 1,9 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP 1,5 mln zł. Wszystkie dotyczą utworzenia centrum aktywności lokalnej, w którym wykluczeni i zagrożeni wykluczeniem społecznym mieszkańcy będą mieli szansę na efektywne zagospodarowanie czasu wolnego. Będą tam również prowadzone zajęcia aktywizujące z zakresu społeczno-zawodowego.

Gmina Mały Płock zrealizuje dwie takie inwestycje. Utworzy Centrum Aktywizacji Lokalnej w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej we Włodkach i świetlicy wiejskiej w Kątach. Gmina Turośl – na potrzeby centrum – rozbuduje i przebuduje budynek handlowy, znajdujący się we wsi Cieciory. Z kolei gmina Stawiski rozbuduje i przebuduje budynek remizy OSP we wsi Karwowo i tam utworzy centrum aktywności lokalnej.

Miasto Zambrów zaadaptuje salę gimnastyczną Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. W wyniku prac budowlanych powstaną m. in. dwie sale zajęć wychowania przedszkolnego. Dzięki temu, 47 dzieci będzie mogło dodatkowo korzystać z zajęć wychowania przedszkolnego. Projekt wart jest 2,3 mln zł, a dofinansowanie przekracza 1 mln zł. Został on zgłoszony na nabór ogłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Barbara Likowska-Matys

Departament Rozwoju Regionalnego