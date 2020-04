Podlaski Pakiet Zdrowotny. Kolejne pieniądze na szpitale

Łącznie 1 mln zł, czyli po 100 tys. zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego trafi do: Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, a także szpitali w Siemiatyczach, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Kolnie, Mońkach oraz Sejnach.

Z kolei ponad 1 mln zł również na zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, gogle, ochraniacze na obuwie, kombinezony, płyny do dezynfekcji) zostanie skierowany do jednostek medycznych, które są nadzorowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Są to: Szpital Wojewódzki w Białymstoku (400 tys. zł), Szpital Psychiatryczny w Choroszczy (500 tys. zł), Szpital Psychiatryczny w Suwałkach (80 tys. zł), Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach (35 tys. zł), Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży (12 tys. zł), Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku (po 11,5 tys. zł).

Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował też o wsparciu z budżetu samorządu zakupu sprzętu i inwestycji realizowanych przez podlaskie szpitale. Białostockie Centrum Onkologii otrzyma 600 tys. zł na zakup aparatu USG, który umożliwi diagnozowanie pacjentów z podejrzeniem nowotworu, niemogących skorzystać z badań na miejscu, zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szpital Wojewódzki w Białymstoku za prawie 500 tys. zł dostosuje swój SOR, w taki sposób, by można było rozdzielić pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem od pozostałych osób zgłaszających się na oddział. Prace obejmą przebudowę pomieszczeń, utworzenie śluz, izolatek oraz montaż kontroli dostępu do pomieszczeń.

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy za kwotę 97 tys. zł przebuduje i dostosuje Izbę Przyjęć do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19. W ramach inwestycji zostanie utworzona specjalna strefa, która zostanie również wyposażona w odpowiedni sprzęt, m.in. pozwalający na monitoring pacjentów.

Izabela Smaczna-Jórczykowska

Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego