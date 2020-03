Akcja Marszałka Województwa Podlaskiego ws. wystosowania listu do mieszkańców regionu

Treść:

„Ten post kieruję przede wszystkim do samorządowców Województwa Podlaskiego.

Koleżanki i Koledzy samorządowcy – prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie województwa podlaskiego. Zwracam się do Was z serdeczną prośbą. Każdy z Was w Waszych małych ojczyznach cieszy się zaufaniem i autorytetem wśród mieszkańców. Proszę, abyśmy wspólnie – jednym głosem, ponad podziałami wystosowali apel o bezwzględne stosowanie się do zasad kwarantanny. Epidemia koronawirusa, która zbiera tragiczne żniwo w południowej Europie jest realnym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Możemy się obronić, ale wymaga to naszej solidarności i odpowiedzialności. Niestety zdarzają się przypadki łamania kwarantanny i niestosowania się do zasad ostrożności. Każda taka osoba nie tylko łamie prawo, ale stanowi zagrożenie dla setek innych osób i może zniweczyć wysiłki pracowników ochrony zdrowia. Dlatego proponuję, abyśmy wspólnie, bez wyjątków, podpisali list z apelem do mieszkańców naszego województwa i szeroko go rozpropagowali. Do każdego z Państwa odezwą się moi współpracownicy, aby poinformować o szczegółach akcji. Wierzę, że nasz wspólny głos dotrze do każdego zakątka naszego regionu.”