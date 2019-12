Z tradycją i kolędą w dobrym kierunku

Do szkoły w Płonce Kościelnej od rana zjeżdżały autobusy pełne uczniów ze szkół i przedszkoli gminy Łapy. Przegląd odbywa się tu od 12 lat i cieszy się sporą popularnością.

- Dzieci nie trzeba namawiać do udziału w Jasełkach. Nawet mają pretensje, jeśli nie grają. To chyba sprawia temat i święta Bożego Narodzenia, że wszyscy chcemy poczuć ten radosny czas - opowiadała nam jedna z organizatorek przeglądu Agnieszka Stypułkowska ze szkoły w Płonce. Aktorzy z tej placówki od lat zbierają laury przeglądu, choć w nim nie ma wygranych i przegranych. – Są za to nagrody indywidualne w różnych kategoriach, za najlepszą grę aktorską, ruch na scenie, ciekawe kostiumy. Ale w jury zasiadają nauczyciele z każdej występującej placówki, więc jest sprawiedliwie –zapewniała nas Agnieszka Stypułkowska.

Zaproszony na przegląd wicemarszałek Stanisław Derehajło gratulował organizatorom i uczestnikom przeglądu za pamięć i propagowanie wartości i tradycji. - I choć może dzieci nie zdają sobie sprawy z wagi tych tradycji, z fundamentu, które one stanowią, to w dzisiejszym świecie pamięć o owych wartościach to niezbędny kierunek – mówił podczas otwarcia przeglądu.

Z kolei dyrektor szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej Mariusz Gołaszewski podkreślał, że przegląd to efekt wspólnej pracy stowarzyszenia „Nasza Płonka”, pracy nauczycieli-opiekunów szkolnych zespołów z gminy ale przede wszystkim nauczycieli szkoły w Płonce. – Oby wszyscy dyrektorzy szkół mieli tak zaangażowaną i wspierającą kadrę jak nasza – dziękował współpracownikom.

Podczas uroczystości gratulacje i życzenia uczestnikom i organizatorom przeglądu składali także: ks. kanonik Józef Ogórski, proboszcz parafii w Płonce Kościelnej; Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. Marszałek Województwa Artur Kosicki przysłał list gratulacyjny.

Oprócz przedstawień w wykonaniu zespołów ze szkół podstawowych oraz przedszkoli Nr. 1 i 2 w Łapach , dzieci również wspólnie kolędowały pod chóralnym przewodnictwem zespołu ze szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach.

Art./ Dep. Rolnictwa i Obszarów Rybackich