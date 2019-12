Gouda i ricotta w Łapach

Spotkanie - organizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z funduszy PROW 2014-2020 przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich urzędu marszałkowskiego – poprowadził serowar z kilkunastoletnim stażem Mariusz Żeliszczak. Jest członkiem Stowarzyszenia „Macierzanka” i wraz z żoną Barbarą producentem serów z Wiżajn pod nazwą „Sery Basi.”

- Najważniejsze w produkcji sera jest czystość i dobre, niepasteryzowane mleko – podkreślał podczas wykładu i warsztatów. – A to mleko jest kapryśne, nie zawsze się zachowuje tak, jak sobie wymyślimy. Trzeba też być przy nim delikatnym, nie męczyć go, nie mieszać podczas podgrzewania bez potrzeby – uczulał.

Uczestniczki warsztatów miały okazje własnoręcznie zrobić goudę farmerska (tradycyjny ser podpuszczkowy), panir (rodzaj indyjskiego sera twarogowego), uczyły się też robić ricottę(typ lekkiego, białego sera włoskiego).

- Musimy pilnować odpowiedniej temperatury mleka bądź serwatki i nigdy nie podgrzewać mleka pod przykryciem – zdradzał tajniki Mariusz Żeliszczak.

Panie zastanawiały się skąd zdobyć mleko niepasteryzowane, a serowar doradzał im rodzaje podpuszczek, które są niezbędne do wykonania sera tradycyjnego.

-My do swoich serów używamy podpuszczki naturalnej, ale są też chemiczne – wyjaśniał i pokazywał w jaki sposób z mleka ściętego podpuszczką formować okrągłe serki podpuszczkowe. Radził jak je przechowywać, z czym najlepiej smakują i zachęcał do własnych prób serowarskich i produkcji sera w ramach np. Rolniczego Handlu Detalicznego.

Uczestniczki wyszły z warsztatów z własnym serem farmerskim, panirem i poradnikiem serowarskim wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz zatwierdzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

art/ Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP