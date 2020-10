Konsultacje społeczne dot. Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej.

ROPS zaprasza wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu Wieloletniego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej, które odbędą się w okresie od 19.10.2020 r. do 02.11.2020 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w trzech podanych formach:

przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,

przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,

przekazane drogą elektroniczną na adres: projektes@rops-bialystok.pl.

Treść projektu Programu: link

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.



oprac. Paulina Dulewicz