VIII Edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

- Jestem dumny, że jest Was tak wielu – mówił do biegaczy marszałek. - To znaczy, że pamiętacie i nie zapomnicie, bo to jest najważniejsze.

Marszałek odczytał list Andrzeja Dudy, prezydenta RP, który objął to przedsięwzięcie patronatem.

„Uznając za wielką zasługę dla naszej narodowej pamięci i umacniania patriotyzmu Polaków to, że dzięki Państwa pracy dobro, wielkość, odwaga, wierność, szlachetność okazały się wartościami nie tylko wzniosłymi, ale też atrakcyjnymi i modnymi” - napisał w liście prezydent kończąc swoje przesłanie zawołaniem „Cześć i chwała bohaterom”.

Białostocki Bieg odbył się tradycyjnie w Parku Konstytucji 3 – Maja, rozpoczynając się i kończąc przy pomniku 42. Pułku Piechoty. Trasa biegu wiodła dookoła Cmentarza Wojskowego i Akcentu ZOO, chodnikami wzdłuż ul. 11 Listopada, ul. Zwierzynieckiej oraz dróżką pomiędzy Akcentem ZOO, a Ogrodem Działkowym Imieniem 1-Maja.

Jego dystans tradycyjnie wyniósł 1963 metry. To odwołanie odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. W tegorocznej edycji biegu w stolicy województwa podlaskiego udział wzięło ponad 600 uczestników, w tym wielu pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Każdy zawodnik przekraczający linię mety otrzymał pamiątkowy medal i mógł pokrzepić siły prawdziwą żołnierską grochówką.

Organizatorzy podziękowali marszałkowi Kosickiemu za wsparcie wydarzenia przekazując pamiątkowy grawerton.

Małgorzata Sawicka